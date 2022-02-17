Як зберегти пам'ять у похилому віці

Вчені з Університету Піттсбурга провели масштабне дослідження та визначили, що фізичні вправи можуть допомогти зберегти пам'ять у літньому віці.

Відомо, що регулярні фізичні вправи позитивно впливають на настрій, здоров'я судин та мозку. Але тепер виявилось, що вони ще й покращують пам'ять.

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Епізодична пам'ять належить до подій, які сталися з вами у минулому. І вона одна з перших знижується з віком. Але вправи, які змушують серце битися швидше, можуть покращити здоров'я мозку.

Раніше експерименти на мишах вже показали, що фізична активність покращує пам'ять, але дослідження на людях виявилися неоднозначними. Тож у пошуках істини дослідницька команда вивчила 1 279 досліджень, зрештою звузивши їх до 36, які відповідали певним критеріям.

Старання виявилися не марними – аналіз показав, що вправи дійсно можуть покращити пам'ять людей похилого віку.

Результати дослідження

Загалом науковці вивчили дані 3000 учасників. Таким чином команда змогла показати зв'язок між вправами та епізодичною пам'яттю.

Ми виявили, що серед людей у віці від 55 до 68 років пам'ять більше покращилася в порівнянні з тими, кому від 69 до 85 років, тому краще втрутитися раніше,

– йдеться в дослідженні.

Найкращий ефект від вправ спостерігався у тих, хто ще не відчув зниження когнітивних функцій та серед тих учасників, які тренувалися декілька разів на тиждень.

Додаткові докази на користь фізичної активності:

Джерело: British Journal of Sports Medicine