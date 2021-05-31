31 травня відзначається день Збережи свій слух. У цей день у 1976 році рок-група The Who грали на спортивній арені Charlton Athletic Grounds в Англії і потрапили до Книги рекордів Гіннеса як найгучніший гурт з тих, що до того коли-небудь існували. Їхнє виконання пісень було на 76 000 ват і 120 децибел, коли шум в 130 децибел викликає у людини відчуття фізичного болю, а 150 – втрату слуху.

Читайте також Жовті зуби, зморшки і випадіння волосся: чому варто припиняти курити

Є кілька простих речей, які ви можете зробити, щоб гучні звуки не пошкодили ваш слух незалежно від того, скільки вам років.

Уникайте сильних звуків

Найкращий спосіб уникнути спричиненої шумом втрати слуху – це якомога більше уникати сильного шуму.

Шум є достатньо сильним, щоб пошкодити слух, якщо:

Ви не можете почути, що говорять люди поблизу,

У вас болять вуха,

Дзвонить у вухах або приглушується слух

Вам потрібно підвищити голос, щоб поговорити з іншими людьми.

Рівень шуму вимірюється в децибелах (дБ): чим більша цифра, тим сильніший шум. Будь-який звук понад 85 дБ може бути шкідливим, особливо якщо ви стикаєтесь із ним протягом тривалого часу.

Щоб зрозуміти, наскільки це голосно:

шепіт – 30 дБ,

розмова – 60 дБ,

мотоцикл – 90 дБ,

прослуховування музики на повну гучність через навушники – від 100 до 110 дБ,

зліт літака – 120 дБ.

Дані взяті з NHS

Будьте обережні під час прослуховування музики

Прослуховування голосної музики через навушники – це одна з найбільших небезпек для вашого слуху.

Щоб уникнути пошкодження слуху:

використовуйте навушники з шумопоглинанням,

збільште гучність настільки, щоб ви могли комфортно чути свою музику, але не вище,

не слухайте музику на рівні більше 60% від максимальної гучності – деякі пристрої мають налаштування, за допомогою яких можна автоматично обмежити гучність,

не користуйтеся навушниками більше одної години за раз – робіть перерву щонайменше 5 хвилин щогодини,

Навіть якщо трохи зменшити гучність, це може сильно змінити ризик пошкодження слуху.



День Збережи свій слух відзначається 31 травня / Фото: Unsplash

Захистіть слух під час гучних подій та заходів

Щоб захистити слух під час гучних занять та заходів (до прикладу, у нічних клубах, концертах чи спортивних заходах) треба:

відійти від джерел гучних звуків (наприклад, колонок)

робіть перерву від шуму кожні 15 хвилин,

дайте слуху близько 18 годин, щоб відновитись після впливу сильного шуму,

ви можете придбати багаторазові вушні затички для музикантів, які зменшують гучність музики, але не приглушують її.

Дотримуйтесь запобіжних заходів на роботі

Буває, що під час роботи ви стикаєтесь із сильним звуком, зверніться до свого відділу кадрів або менеджера з охорони праці. Тоді слід про це повідомити вашого роботодавця і, за можливості, змінити робоче місце на тихше, або ж забезпечити захист слуху (навушники або вушні затички).

Пройдіть перевірку слуху

Перевірити свій слух можна самостійно. Наприклад, завдяки додатку від ВООЗ. У будь-якому разі, якщо відчуваєте, що слух погіршується – негайно зверніться до лікаря.