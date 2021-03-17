Як зберігати зціджене грудне молоко: корисні лайфхаки від лікаря

Джерело:Консультант з ГВ Анна Білошицька
Вихід на роботу, відрядження, навчання, лікування або ж інші ситуації можуть потребувати годування дитини зцідженним молоком. Про те, як зберігати грудне молоко і на що звертати увагу – читайте далі.⠀⠀
Консультант з ГВ Анна Білошицька відповіла на найпопулярніші питання стосовного, як зберігати та використовувати зціджене молоко.
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Лікар рекомендує зберігати контейнери з грудним молоком варто біля задньої стінки морозильної камери!⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Також заморожувати зціджене найкраще маленькими порціями по 30-60 мл. Щойно зціджене молоко не можна одразу додавати до охолодженого або замороженого молока",
– наголошує Анна Білошицька.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
У холодильнику з температурою ️4°С можна зберігати зціджене молоко 4 дні / Фото: Getty Images
Підписники лікаря поставили кілька питань, які стосуються використання грудного молока. Пропонуємо ознайомитися з ними також.
"Чому не можна розігрівати у мікрохвильовці?"
Лікар: "Нерівномірне нагрівання і всього лиш. Але це грозить можливою втратою поживних речовин".
"Є інформація, що з ростом дитини змінюється і склад молока, що молоко містить ті речовини, які потрібні малюкові. Наприклад, я заморожую молоко і малюкові на цей момент 3 місяці, а дам його в 8 місяців? Чи достатньо там речовин для підрослої дитини?"
Лікар: "Склад молока дійсно має схильність змінюватись особливо після року (воно стає більш "концентроване") Коли стоїть питання догодовування – ми керуємось правилом давати спочатку свіжіше молоко. Якщо ж ситуація безвихідна (немає можливості годувати грудьми, або давати свіже зціджене) молоко 5-ти місячної давності буде кращим варіантом, ніж суміш".
"А якщо морозильна камера –18?"
Лікар: "Тривалість зберігання така ж – 6 місяців, навіть довше (до 12 місяців)".
"Підкажіть, чому вода підігрівання має бути всього 40 градусів? Чому не можна залити окропом і постійно помішувати?"
Лікар: "Нагрівання має бути поступовим та максимально легким за для того, щоб уникнути руйнації важливих компонентів грудного молока".
"А чи можна змішувати підігріте молочко, яке було зціджене в різні дні?"
Лікар: "Однакової температури – так".