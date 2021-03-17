Як зберігати зціджене грудне молоко: корисні лайфхаки від лікаря

Вихід на роботу, відрядження, навчання, лікування або ж інші ситуації можуть потребувати годування дитини зцідженним молоком. Про те, як зберігати грудне молоко і на що звертати увагу – читайте далі.⠀⠀

Консультант з ГВ Анна Білошицька відповіла на найпопулярніші питання стосовного, як зберігати та використовувати зціджене молоко.

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В чому зберігати зціджене молоко⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Грудне молоко слід зберігати у спеціалізованих пакетах або стаканчиках для грудного молока, контейнерах маркуванням BPA free, які щільно закриваються⠀⠀⠀

На пакуванні обов'язково треба вказувати дату зціджування.⠀

Також не можна використовувати для зберігання тару для аналізів.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Як довго можна зберігати грудне молоко⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Зціджене грудне молоко можна зберігати при кімнатній температурі 16-29°С лише до 4 годин. Важливо щоб не потрапляли прямі сонячні промені на молоко.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Важливо щоб не потрапляли прямі сонячні промені на молоко.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ У холодильнику з температурою ️4°С можна зберігати 4 дні.

У морозильній камері ️ –4°С термін зберігання складає 6 місяців.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Лікар рекомендує зберігати контейнери з грудним молоком варто біля задньої стінки морозильної камери!⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Також заморожувати зціджене найкраще маленькими порціями по 30-60 мл. Щойно зціджене молоко не можна одразу додавати до охолодженого або замороженого молока",

– наголошує Анна Білошицька.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀



У холодильнику з температурою ️4°С можна зберігати зціджене молоко 4 дні / Фото: Getty Images

Як використовувати зціджене молоко⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

З холодильника ️молоко підігрівають на водяній бані.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Якщо молоко з морозильної камери, його слід перекласти на ніч в холодильник, а потім підігріти на водяній бані.⠀⠀

Температура води в якій підігріваємо молоко має бути не вище 40°С!⠀⠀⠀

Молоко, яке дитина не допила, ще може зберігатись близько 1-2 год, далі його не можна використовувати. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Не можна кип'ятити грудне молоко.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Не можна повторно заморожувати.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Не можна застосовувати для підігрівання мікрохвильову піч.

Питання-відповідь

Підписники лікаря поставили кілька питань, які стосуються використання грудного молока. Пропонуємо ознайомитися з ними також.

"Чому не можна розігрівати у мікрохвильовці?"

Лікар: "Нерівномірне нагрівання і всього лиш. Але це грозить можливою втратою поживних речовин".

"Є інформація, що з ростом дитини змінюється і склад молока, що молоко містить ті речовини, які потрібні малюкові. Наприклад, я заморожую молоко і малюкові на цей момент 3 місяці, а дам його в 8 місяців? Чи достатньо там речовин для підрослої дитини?"

Лікар: "Склад молока дійсно має схильність змінюватись особливо після року (воно стає більш "концентроване") Коли стоїть питання догодовування – ми керуємось правилом давати спочатку свіжіше молоко. Якщо ж ситуація безвихідна (немає можливості годувати грудьми, або давати свіже зціджене) молоко 5-ти місячної давності буде кращим варіантом, ніж суміш".

"А якщо морозильна камера –18?"

Лікар: "Тривалість зберігання така ж – 6 місяців, навіть довше (до 12 місяців)".

"Підкажіть, чому вода підігрівання має бути всього 40 градусів? Чому не можна залити окропом і постійно помішувати?"

Лікар: "Нагрівання має бути поступовим та максимально легким за для того, щоб уникнути руйнації важливих компонентів грудного молока".

"А чи можна змішувати підігріте молочко, яке було зціджене в різні дні?"

Лікар: "Однакової температури – так".



Грудне молоко не можна повторно заморожувати / Фото: Getty Images