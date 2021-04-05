Нове дослідження показало, що регулярне вживання листової зелені може покращити роботу м'язів. А це, своєю чергою, може допомогти вберегтися від падінь та переломів.

Згідно з новим дослідженням Університету Едіт Коуен, вживання листової зелені може творити чудеса з силою м'язів. Вся справа у нітратах, які організм перетворює в оксид азоту.

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Оксид азоту дуже важливий, адже може відкривати кровоносні судини, тим самим покращуючи кровообіг і працездатність.

Нашим м'язам необхідний кисень. Особливо для людей, які тренуються, кисень в крові немов паливо. Окрім того, він важливий для відновлення м'язів.

Результати експерименту

Дослідники оцінили дані про стан здоров'я 3 759 австралійців за 12-річний період.

В учасників, які їли найбільше нітратів, сила нижніх кінцівок була на 11% вищою.

Швидкість їхньої ходьби була приблизно на 4% відсотки вищою в порівнянні з учасниками, які їли менше листової зелені.

Дослідники також вивчили фізичну активність учасників. Вони виявили, що овочі збільшують м'язову силу незалежно від того, чи тренувалися люди.

Які продукти містять багато нітратів

Під час дослідження учасники вживали шпинат, капусту і салат.

Також на нітрати багата така листкова зелень, як: фенхель, редис, петрушка, рукола та буряк (як і мангольд, так і звичайний).