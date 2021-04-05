Як збільшити силу м'язів без тренувань: 8 простих продуктів

Джерело:Nutrition
Нове дослідження показало, що регулярне вживання листової зелені може покращити роботу м'язів. А це, своєю чергою, може допомогти вберегтися від падінь та переломів.
Згідно з новим дослідженням Університету Едіт Коуен, вживання листової зелені може творити чудеса з силою м'язів. Вся справа у нітратах, які організм перетворює в оксид азоту.
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Оксид азоту дуже важливий, адже може відкривати кровоносні судини, тим самим покращуючи кровообіг і працездатність.
Нашим м'язам необхідний кисень. Особливо для людей, які тренуються, кисень в крові немов паливо. Окрім того, він важливий для відновлення м'язів.
Під час дослідження учасники вживали шпинат, капусту і салат.
Також на нітрати багата така листкова зелень, як: фенхель, редис, петрушка, рукола та буряк (як і мангольд, так і звичайний).