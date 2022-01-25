Як зігрітись на вулиці

Випийте чай або каву. Гарячий напій допоможе підтримати баланс рідин та зігрітися, а якщо додати трохи цукру, це буде додатковим джерелом калорії (але пам'ятайте, що вживання доданого цукру краще обмежити – не більше 100 калорій на день).

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Вдягайтесь тепло. Якщо на вулиці мороз і вам некомфортно, не забувайте надягати шапку із щільного вологовідвідного матеріалу, шарф та рукавички. Це потрібно, тому що на холоді кровообіг зосереджується всередині тіла, роблячи голову, руки і ноги вразливими для обмороження.

Носіть кілька шарів одягу. Декілька легких шарів тканини зігріють краще, ніж один щільний. Для нижнього шару підійде термобілизна, вона зберігає тепло та відводить вологу. Наступний шар – одяг з флісу або вовни для утеплення, це може бути светр або толстовка. Далі йде верхній одяг: восени це може бути легка або мембранна куртка для захисту від опадів, а взимку тепле пальто або пуховик.

Для сильних морозів під пальто або пуховик можна вдягнути додаткову пухову куртку або жилетку. Цей шар можна зняти, якщо стане жарко.

Підбирайте взуття правильно. Взуття має бути достатньо теплим, але в ньому не мають пітніти ноги. Тому, якщо в мінус 30 вам жарко в черевиках з вовняною підкладкою, краще вибрати легше взуття.

Використовуйте грілку для рук. В інтернет-магазинах є недорогі варіанти, наприклад грілки, що самонагріваються. Є варіанти дорожчі: електричні грілки та павербанки для телефонів із функцією грілки.

Якщо ви сидите, намагайтесь не ставити ноги на землю. А ще якщо у взуття тонка підошва, ноги можуть мерзнути через сніг або холодний асфальт. Намагайтеся більше рухатися, щоб покращити кровообіг.

Як зігрітися вдома

Переодягніться в теплий сухий одяг. Можна заздалегідь підготуватися і повісити домашній одяг на сушарку або батарею, щоб речі були теплими.

Поїжте. Тіло потребує енергії для спалювання, щоб підтримувати внутрішню температуру. У холодну пору року бажано їсти гарячу їжу хоча б один раз на день.

Нагрійте ліжко. Використовуйте грілки, електричні ковдри та наматрацники або просто пляшку з гарячою водою.

Підтримуйте в будинки комфортну температуру. У кімнаті, де ви проводите більше часу, температура повинна бути 18 – 21 градусів за Цельсієм. Щоб швидше зігрітися, можна увімкнути вдома додаткове опалення.

При цьому зверніть увагу на рівень вологості: оптимальними є значення від 30% до 50%. Якщо вологість низька, можна придбати зволожувач. А поки його немає, вішати мокрий чистий рушник на батарею.

Уникайте протягів. Для цього перевірте, що всі вікна щільно зачинені, прикривайте двері між кімнатами та зачіпайте штори. Але не забувайте провітрювати квартиру.

Зробіть розминку. Навіть легкі вправи допоможуть вам зігрітися.

Як не можна зігріватись