Дослідження показало, що заохочення людей їсти більше фруктів та овочів після пандемії, може допомогти запобігти 26 мільйонам смертей щорічно до 2060 року.

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Зміна дієти врятує життя багатьох людей

Група дослідників з Единбурга вважає, що передчасну смерть від таких захворювань, як хвороби серця, інсульт і рак, які також є факторами ризику для пацієнтів з COVID-19, можна запобігти, включивши в плани відновлення після пандемії заходи щодо скорочення глобального споживання м'яса.

Аналіз показує, що скорочення кількості споживаного м'яса в усьому світі також зробило б харчі доступнішими, особливо у країнах з низьким та середнім рівнем доходу. Крім того, такий підхід є кориснішим для навколишнього середовища.

Як відбувалося дослідження

Вчені змоделювали чотири постпандемічні сценарії та розглянули, як кожен з них вплине на глобальну продовольчу систему у період з 2019 по 2060 рік.

Їхні результати показують, що плани, які включають зміну раціону на користь меншої кількості м'яса та більшої кількості фруктів та овочів, можуть запобігти 2600 передчасним смертям на мільйон людей до 2060 року.

За словами вчених, скорочення споживання м'яса також скоротить використання сільськогосподарських земель та потребу в зрошенні та добривах, що може вплинути на якість води та біологічну різноманітність.