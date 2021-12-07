Негативний вплив нічної роботи

Нічна робота небезпечна для здоров'я, через неї розвивається діабет другого типу, ожиріння та хвороби серця, наприклад, миготлива аритмія. Багато в чому ці проблеми пов'язані з порушенням обміну глюкози. Його рівень помітно підвищується у людей, які їдять уночі.

Читайте також: Тривожні розлади: чому найчастіше виникають, як їх вчасно діагностувати й подолати

Це пов'язано з циркадними ритмами – циклічними коливаннями активності нашого тіла. Річ у тім, що кожній речовині та процесу в організмі виділено своє місце і час.

Харчування вдень

Нове дослідження показало, що зміна режиму харчування з денного на нічний призводить до підвищення рівня глюкози.

Дослідження підтверджує ідею про те, що час їжі важливий для здоров'я, зокрема рівня цукру в крові. Це особливо актуально для працівників нічних змін, оскільки вони зазвичай їдять у темний час доби,

– зазначили науковці.

При цьому виявилося, що немає сенсу їсти вночі, щоб підтримати рівень енергії. Циркадні ритми цього показника виявилися незмінними. Також нічна робота не вплинула на вироблення кортизолу – головного гормону стресу.

Більш ранні дослідження показали, що нічні перекушування і пристрасть до шкідливої ​​їжі негативно позначаються на працездатності людей вдень. А люди, які більше їдять уранці, менше набирають вагу, ніж любителі зазирнути у холодильник на ніч. Ці результати також пов'язані з циркадними ритмами.

Вас також може зацікавити – Розлади харчової поведінки: дивитись відео