Як зменшити негативний вплив нічної роботи

Щоб зменшити негативні ефекти від роботи в нічну зміну, лікарі рекомендують зберігати денний режим харчування. Це дозволить зберегти нормальний обмін речовин та знизити ризик розвитку низки важких хронічних захворювань.

Негативний вплив нічної роботи

Нічна робота небезпечна для здоров'я, через неї розвивається діабет другого типу, ожиріння та хвороби серця, наприклад, миготлива аритмія. Багато в чому ці проблеми пов'язані з порушенням обміну глюкози. Його рівень помітно підвищується у людей, які їдять уночі.

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Це пов'язано з циркадними ритмами – циклічними коливаннями активності нашого тіла. Річ у тім, що кожній речовині та процесу в організмі виділено своє місце і час.

Харчування вдень

Нове дослідження показало, що зміна режиму харчування з денного на нічний призводить до підвищення рівня глюкози.

Дослідження підтверджує ідею про те, що час їжі важливий для здоров'я, зокрема рівня цукру в крові. Це особливо актуально для працівників нічних змін, оскільки вони зазвичай їдять у темний час доби,

– зазначили науковці.

При цьому виявилося, що немає сенсу їсти вночі, щоб підтримати рівень енергії. Циркадні ритми цього показника виявилися незмінними. Також нічна робота не вплинула на вироблення кортизолу – головного гормону стресу.

Більш ранні дослідження показали, що нічні перекушування і пристрасть до шкідливої ​​їжі негативно позначаються на працездатності людей вдень. А люди, які більше їдять уранці, менше набирають вагу, ніж любителі зазирнути у холодильник на ніч. Ці результати також пов'язані з циркадними ритмами.

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