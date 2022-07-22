Як зменшити ризик деменції: чотири перевірених способи

Деменція – важке і поширене захворювання, яке негативно впливає на якість життя. З кожним роком кількість людей з цим захворюванням зростає.

Деменція – це захворювання, яке негативно впливає на пам’ять, мислення та соціальні здібності людини настільки, що їй важко виконувати звичайні щоденні дії.

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Наявність у сімейному анамнезі деменції підвищує ризик розвитку захворювання. Однак у багатьох людей із сімейною історією хвороби симптоми ніколи не з’являються.

Як зменшити ризик деменції

Доктор Грегорі Дей з клініки Мейо дав поради, як зменшити ризик когнітивних порушень.

Беріть участь у заходах, які стимулюють роботу мозку

Складайте пазли та грайте в комп’ютерні ігри. Також ризик деменції зменшує якісна освіта та розумова праця. Участь у розвагах, хобі та соціальних заходах, які вимагають розумової концентрації не менш важливі для зниження ризику розвитку деменції.

Здобувайте нові навички

Дослідження показали, що чим більше років навчання має людина, тим менший ризик деменції. Схоже, це тому, що люди, які витрачають більше часу на навчання, розвивають надійніші мережі нервових клітин і зв’язки між ними в своєму мозку. Ці мережі краще справляються з клітинними пошкодженнями, які можуть призвести до деменції.

Ведіть здоровий спосіб життя

Здоровий спосіб життя також важливий для підтримки здоров’я мозку. Правильне харчування, підтримання нормальної ваги, регулярні фізичні вправи та уникнення станів, які збільшують ризик інфарктів та інсультів, можуть знизити ризик деменції.

Доведено, що виділення часу для ефективного контролю рівня холестерину та артеріального тиску, відмова від куріння та обмеження споживання алкоголю покращують когнітивне здоров’я. Ці заходи впливають на здоров’я кровоносних судин вашого мозку та серця. Також важливо добре висипатися та лікувати розлади сну.

Підтримуйте соціальну взаємодію

Дослідження показують, що соціальна взаємодія в будь-якому віці матиме позитивні когнітивні переваги. Регулярне спілкування з іншими людьми, зокрема з сім’єю, друзями, сусідами, колегами та членами спільноти, може покращити ваш настрій, світогляд і задіяти ваш розум. Ці регулярні взаємодії позитивно впливають на ваші когнітивні здібності та полегшують симптоми деменції.