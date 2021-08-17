Щоб з'ясувати, як циркулюють вірусні частки в автомобілі під час руху, фахівці провели серію експериментів в аеродинамічній трубі та створили математичне моделювання повітряних потоків.

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Оскільки вірус передається з краплями та аерозолем при кашлі, чханні, під час розмови або дихання, це означає, що в умовах невеликого замкнутого простору ризик зараження дуже високий. Великі частинки осідають на поверхні протягом декількох секунд, в той час, як більш дрібні можуть циркулювати в повітрі не менше години.

Як не підхопити коронавірус в таксі

Якщо автомобіль рухається зі швидкістю понад 30 миль (близько 48 км) на годину, в ньому слід відкривати всі вікна на 10 секунд кожні 5 – 10 хвилин, або кожен раз, коли хтось кашлянув або чхнув.

Виявилося, що на високій швидкості (наприклад, при поїздці по шосе) для ефективного провітрювання можна відкривати тільки два вікна, розташовані по діагоналі: одне спереду та одне ззаду.

При швидкості нижче 48 кілометрів на годину для найефективнішої вентиляції потрібно тримати відкритими всі чотири вікна.

Інші способи захисту

Дослідження показало, що у водія і пасажира на передньому сидінні ризик зараження суттєво нижчий, ніж на задніх сидіннях через особливості циркуляції повітря в машині.

Вчені також з'ясували, що кращий спосіб не заразитися в автомобілі від інших людей – це носіння маски або респіратора. Вони зменшують на 90% кількість вірусних частинок, які видихає заражений, і на 70% захищає від інфікування інших пасажирів.