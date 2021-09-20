Загалом від початку 2021 року в Україні померли 396 892 людини. Це на 61 585 смертей більше, ніж за січень – липень 2020 року (тоді померло 334 307 осіб).
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Зокрема у липні померла 46 851 людина. Це менше ніж у червні 2020 року – тоді померли 47 297 людей.
Крім того, з початку 2021 року в Україні:
- народилося 158 276 осіб (роком раніше – 168 751);
- міграційний приріст склав 11 655 осіб (минулого року – 7 075).
Основні демографічні показники / Фото Держстату
Попередні дані
- За 2020 рік в Україні померло 616 835 осіб. Це на 35 721 смерть більше, ніж за 2019 рік (тоді померло 581 114 осіб).
- Чисельність наявного населення в Україні на 1 січня 2021 року становила 41 588 354 осіб.
- За 2020 рік населення України скоротилося на 314 062 осіб.
- За офіційною інформацією Держстату, у 2020 році від 19 померло 20 709 українців.
- Грип та пневмонія стали причиною смерті 11 358 осіб.