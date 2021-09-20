Як змінилась смертність в Україні у порівнянні з 2020 роком: актуальні дані

У Державній службі статистики оприлюднили дані про актуальну демографічну ситуацію в Україні за січень – липень 2021 року. Так, у липні смертність впала нижче за рівень 2020 року.

Загалом від початку 2021 року в Україні померли 396 892 людини. Це на 61 585 смертей більше, ніж за січень – липень 2020 року (тоді померло 334 307 осіб).

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Зокрема у липні померла 46 851 людина. Це менше ніж у червні 2020 року – тоді померли 47 297 людей.

Чисельність наявного населення в Україні на 1 серпня 2021 року становила 41 362 393 особи, повідомили у Держстаті. Від початку 2021 року населення України скоротилося на 225 961 особу (у тому числі за липень – на 20 789 осіб).

Крім того, з початку 2021 року в Україні:

народилося 158 276 осіб (роком раніше – 168 751);

міграційний приріст склав 11 655 осіб (минулого року – 7 075).



Основні демографічні показники / Фото Держстату

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