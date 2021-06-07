Під час селекторної наради в Офісі Президента України заявили, що в країні "продовжує спостерігатися позитивна динаміка щодо захворюваності на коронавірусну хворобу COVID-19". Показники кращі, ніж минулого тижня.

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Як змінилася ситуація в країні у порівнянні з минулим тижнем:

Нині в країні 11 294 зайнятих COVID-ліжка, що майже на 32% менше проти минулого тижня.

Кількість активних хворих за тиждень знизилася майже на 38% – нині від недуги лікуються 81 927 хворих.

Спостерігається також зниження кількості госпіталізацій та смертності.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зауважив, що нині усі області України перебувають у жовтій зоні карантину.

Темпи вакцинації пришвидшились

Під час наради Шмигаль додав, що в Україні нарощуються темпи вакцинації населення проти COVID-19. За минулий тиждень вдалося вакцинувати 240 543 українців.

Загалом в Україні вже провели 1 388 124 щеплення проти коронавірусу. Першу дозу отримали 1 241 006 людей, а завершили вакцинацію, тобто отримали 2 дози препарату – 147 118.

Денис Шмигаль “Другі вихідні поспіль працювали центри масової вакцинації, цього разу в 10 містах України. Завдяки, зокрема, центрам вакцинації упродовж вихідних вакцинувалися майже 65 тисяч осіб. Ми плануємо надалі розширювати кампанію з вакцинації, тому закликаю місцеву владу сприяти відкриттю таких закладів у регіонах”.

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