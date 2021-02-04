Завдяки тому, що в арсеналі лікарів з'явилося набагато більше засобів для порятунку життів, загальна смертність пацієнтів у відділеннях інтенсивної терапії поступово знижується.

Джерело: NHS

Як відбувалося дослідження

Вчені провели огляд 52 досліджень, які містять дані про 43 128 пацієнтів з COVID-19, яким потрібна була госпіталізація у відділенні інтенсивної терапії. В огляд увійшли звіти з 25 країн про одужання і летальні випадки таких хворих з січня по жовтень 2020 року.

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Зниження смертності від коронавірусу

Аналіз даних виявив позитивну тенденцію: якщо на початку пандемії смертність пацієнтів в реанімаціях досягала 60%, то до травня вона знизилася до 42%, а до жовтня – до 36%. Максимально низькою смертність хворих з важким перебігом COVID-19 була зафіксована в липні-червні – 27%.

Це загальносвітові показники, які відрізняється від показників у різних країнах і популяціях. Так, в Європі середня смертність пацієнтів в реанімаціях становить 33,4%, в США – 40%. А на Близькому Сході – в Ірані, Кувейті, Ємені, – 61,9%. Водночас в Австралії смертність важких хворих з COVID-19 безпрецедентно низька – всього 10,6%.

Чому зменшилась смертність від COVID-19

На думку авторів дослідження, тенденція до зниження смертності пацієнтів в реанімаціях в першу чергу пов'язана з тим, що зараз у лікарів набагато більше засобів для порятунку, ніж на початку пандемії.

дексаметазон міг значно поліпшити показники виживання;

змінилися підходи до лікування хворих, які потребують кисневої підтримки;

широко застосовуються препарати для зниження ризиків утворення тромбів.

В Австралії та Новій Зеландії, де влада вибрала дуже жорстку стратегію боротьби з пандемією майже за китайським сценарієм, низька смертність пов'язана в першу чергу з обмежувальними заходами.