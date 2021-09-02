Як змінилися симптоми коронавірусу з початку пандемії: дослідження

Вчені проаналізували, як симптоми коронавірусу змінюються з часом. Дослідження охопило період з квітня 2020 до серпня 2021 року.

Як змінилась симптоматика COVID-19

Фахівці вивчили історії хвороби 27,7 тисячі жителів Великобританії, які перехворіли на коронавірус у вказаний період.

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У менш ніж половини хворих були хоч якісь симптоми

У 48% досліджених випадків пацієнти відчували якісь симптоми. Вони змінювалися з плином часу, відображаючи зміни в переважанні того чи іншого варіанта COVID-19.

Також відігравали роль випадкові зміни, наприклад, сезонні епідемії, відкриття шкіл або початок програми з вакцинації населення.

Спочатку більшість скарг були обмежені класичними симптомами:

висока температура,

тривалий кашель,

втрата нюху або смаку.

Висока температура та головний біль – пріоритетні симптоми

Після того, як у травні 2021 року став переважати варіант Дельта, збільшилася кількість інфікованих пацієнтів, які скаржилися на головний біль і температуру.

Попри те, що низка симптомів більш виражені стосовно кожного зі штамів, демографічної групи або статусу вакцинації, різницю між симптоматикою можна оцінити як невелику.

При цьому щеплення вже першою дозою вакцини від коронавірусу сильно знижує шанси прояви симптомів у хворого.