Ефективність вакцин знизиться

Про це заявив головний виконавчий директор компанії Moderna Стефан Бансель. Компанія вже почала розробляти новий препарат.

До теми Moderna та Pfizer готуються випустити вакцину від штаму Омікрон

За його словами, компаніям необхідні місяці, аби розробити у великих масштабах вакцини, які будуть набагато ефективнішими у протистоянні штаму Омікрон.

Глава компанії вважає, що буде значне падіння ефективності. Наразі потрібно дочекатися даних, але вчені вважають, що "добре не буде".

Не існує такої реальності, я думаю, де ефективність була б на такому ж рівні, як було зі штамом Дельта,

– зазначив Бансель.

Яка причина

Все через наявність великої кількості мутацій у шиповидному білку нового штаму COVID та його швидке поширення. Вакцини, які вже існують, ймовірно, потрібно буде змінити.

Увага! У Moderna заявили, що можуть випустити змінену вакцину від нового штаму коронавірусу Омікрон. Препарат може бути готовий вже на початку 2022 року. Тим часом BioNTech і Pfizer почали тестувати свою вакцину на ефективність від нового штаму COVID.

Виконавчий директор Moderna додав, що експерти не очікували появу такого варіанту як Омікрон ще, принаймні, 1 або 2 роки.

Штам коронавірусу Омікрон: головне

Його виявили 24 листопада у Південній Африці. Штам вже зафіксували у Європі, Австралії, Ізраїлі та Канаді. В Україні випадків інфікування новим варіантом коронавірусу не виявили.

Всесвітня організація охорони здоров'я 26 листопада 2021 року кваліфікувала новий штам коронавірусу Омікрон як такий, що викликає занепокоєння.

Відомо, що цей штам, що має велику кількість мутацій, що потенційно може робити його більш заразним і краще пристосованим. Однак, це наразі точно не відомо.

Деякі вчені вважають, що Омікрон має потенціал стати небезпечнішим за Дельту.

Все, що наразі відомо про новий варіант коронавірусу Омікрон – читайте у матеріалі Здоров'я 24.