Що вплинуло на загальну смертність
Загальна смертність могла б зменшитися через те, що деякі люди, які вже були важко хворі, померли на тлі пандемії через інфікування коронавірусом або недостатній догляд медичним персоналом в умовах обмеженості доступу до медичного обслуговування.
До теми COVID-статистика МОЗ: за добу померли 77 пацієнтів, одужали – майже 7 тисяч
У травні 2021 року загальна смертність знизилася, у порівнянні зі смертністю при підтвердженому COVID-19.
Надлишкова смертність все ще має динаміку з більшою абсолютною амплітудою, у порівнянні з кількістю летальних випадків при COVID-19.
Ситуація з COVID-19 в Україні
В Україні за минулу добу захворіли на коронавірус 1 385 людей, від ускладнень коронавірусу, на жаль, померли 77 пацієнтів.
Від початку епідемії в країні жертвами коронавірусу стали 51 410 людей. Загалом інфікувались коронавірусом 2 218 039 українців.