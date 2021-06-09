Як зміниться смертність від коронавірусу в Україні: прогноз науковців

Реальна смертність в Україні могла б стати нижчою. Це можливо за умови, якби зараз коронавірусну хворобу було повністю зупинено.

Що вплинуло на загальну смертність

Загальна смертність могла б зменшитися через те, що деякі люди, які вже були важко хворі, померли на тлі пандемії через інфікування коронавірусом або недостатній догляд медичним персоналом в умовах обмеженості доступу до медичного обслуговування.

До теми COVID-статистика МОЗ: за добу померли 77 пацієнтів, одужали – майже 7 тисяч

У травні 2021 року загальна смертність знизилася, у порівнянні зі смертністю при підтвердженому COVID-19.

Надлишкова смертність все ще має динаміку з більшою абсолютною амплітудою, у порівнянні з кількістю летальних випадків при COVID-19.

Увага! За даними вчених НАН, середня кількість нових випадків інфікування коронавірусом в Україні зменшилася до 1718 людей на день, тобто вдвічі за два тижні.

Згідно з прогнозними обчисленнями, середня кількість нових випадків дорівнюватиме 1465 протягом тижня 9 – 15 червня 2021 року та 1013 – протягом тижня 16 – 22 червня 2021 року.

Ситуація з COVID-19 в Україні

В Україні за минулу добу захворіли на коронавірус 1 385 людей, від ускладнень коронавірусу, на жаль, померли 77 пацієнтів.

Від початку епідемії в країні жертвами коронавірусу стали 51 410 людей. Загалом інфікувались коронавірусом 2 218 039 українців.