А також кошти на розвиток інфраструктури системи охорони здоров'я. Цей бюджет передбачає ринкову заробітну плату для медичних працівників. Законопроєкт до Верховної Ради вніс Кабмін.
Увага Держбюджет-2022: який заклали курс гривні щодо долара
Якою буде зарплата медиків
Так, в Україні зарплату лікарів на 2022 рік встановили на рівні 20 тисяч гривень. Для середніх медичних працівників – 13,5 тисячі гривень.
Як уже анонсував президент, один із головних акцентів цього бюджету – це підвищення зарплати нашим медикам. 20 тисяч гривень буде мінімальною зарплатою для лікарів,
– зазначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
У порівнянні з 2021 роком оплату пакетів медичних послуг за програмою медичних гарантій збільшили на 33,8 мільярда гривень.
Розвиток інфраструктури
Також в бюджеті на 2022 рік передбачено подальший розвиток медичної інфраструктури. Мовиться про гроші на:
- на закупівлю нового обладнання як для лікарень, так і для лабораторій;
- реконструкцію 48 багатопрофільних клінічних лікарень;
- розвиток біокластеру;
- проведення трансплантації;
- на вакцину від COVID-19 і не тільки.
Інші видатки. Закладені кошти для видатків на охорону здоров'я в Україні, зокрема, виплати працівникам закладів охорони здоров'я у зв'язку з переїздом на нове місце роботи, перекваліфікацією під час формування спроможної мережі госпітальних округів – 100 мільйонів гривень.
Держбюджет-2022: передумови
- 2 листопада Верховна рада ухвалила у першому читанні проєкт закону "Про Державний бюджет України на 2022 рік". Депутати почали розглядати документ ще 20 жовтня, утім всі подані поправки – а їх було понад 4 000 – вдалося розглянути тільки за три засідання.
- 2 грудня бюджетний комітет погодив зміни до проєкту державного бюджету на 2022 рік, при цьому засідання комітету тривало до початку четвертої ранку. Зокрема, окрім медицини, мають зрости видатки на будівництво доріг, освіту та оборону.