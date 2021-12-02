Як зміниться зарплата медиків у 2022 році: назвали суми

Верховна Рада України прийняла проєкт Закону України "Про Державний бюджет України на 2022 рік". У ньому врахували підвищення заробітної плати медичним працівникам.

А також кошти на розвиток інфраструктури системи охорони здоров'я. Цей бюджет передбачає ринкову заробітну плату для медичних працівників. Законопроєкт до Верховної Ради вніс Кабмін.

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Якою буде зарплата медиків

Так, в Україні зарплату лікарів на 2022 рік встановили на рівні 20 тисяч гривень. Для середніх медичних працівників – 13,5 тисячі гривень.

Як уже анонсував президент, один із головних акцентів цього бюджету – це підвищення зарплати нашим медикам. 20 тисяч гривень буде мінімальною зарплатою для лікарів,

– зазначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

У порівнянні з 2021 роком оплату пакетів медичних послуг за програмою медичних гарантій збільшили на 33,8 мільярда гривень.

Розвиток інфраструктури

Також в бюджеті на 2022 рік передбачено подальший розвиток медичної інфраструктури. Мовиться про гроші на:

на закупівлю нового обладнання як для лікарень, так і для лабораторій;

реконструкцію 48 багатопрофільних клінічних лікарень;

розвиток біокластеру;

проведення трансплантації;

на вакцину від COVID-19 і не тільки.

Інші видатки. Закладені кошти для видатків на охорону здоров'я в Україні, зокрема, виплати працівникам закладів охорони здоров'я у зв'язку з переїздом на нове місце роботи, перекваліфікацією під час формування спроможної мережі госпітальних округів – 100 мільйонів гривень.

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