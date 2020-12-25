На полицях супермаркетів є чимало добавок та продуктів, на яскравих етикетках яких стверджують, що вони допомагають зміцнити вашу імунну систему. Однак покращення імунітету насправді є набагато складнішим процесом, ніж ви могли думати. Що реально можна зробити для зміцнення імунної системи – читайте у матеріалі.

Де знаходиться імунітет і як він працює?

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Імунітет – це ціла система органів, судин і клітин, які розкидані по всьому організму. Основні органи імунної системи – тимус (вилочкова залоза) і кістковий мозок. В тимусі формуються важливі для імунної системи клітини – Т-лімфоцити, а в кістковому мозку – інші клітини, які захищають нас від вірусів і бактерій (лімфоцити, моноцити, нейтрофіли, еозинофіли, базофіли.

Імунітет ділиться на два основних типи:

Вроджений імунітет – це коли дитина народжується, а в його розпорядженні є вроджений імунітет і антитіла матері, які малюк отримує через плаценту. Останні можуть бути присутніми до півторарічного віку і частково захищають дитину в перші місяці після народження. Набутий імунітет – це коли антитіла матері поступово руйнуються, тоді імунітет дитини починає вчиться боротися з патогенами сам.

У який спосіб виникає набутий імунітет?

Коли в організм потрапляє який-небудь новий вірус, чи бактерія – імунітет вчиться з ним справлятися, потім запам'ятовує його і наступного разу вже має ефективну стратегію для боротьби проти зовнішніх ворогів.

Набутий імунітет діє складніше і ефективніше вродженого, але справляється тільки зі "знайомими" мікроорганізмами. Тому важливо, щоб імунна система дитини до 20 років навчилася вести боротьбу з чужинцями. Після 20 років цей процес буде складнішим, адже центральний орган імунної системи – тимус – поступово атрофується.

Першими проявами порушень в роботі імунної системи є:

часті застуди,

тривале підвищення температури,

синдром хронічної втоми,

больові відчуття в суглобах і м'язах,

збільшені лімфовузли,

часті рецидиви захворювань, зокрема отоларингологічних, гінекологічних тощо,

порушення сну,

часті головні болі,

поява висипань на шкірі.

Ваша імунна система неймовірно складна. Її основне завдання – це захистити організм від вторгнення вірусів, бактерій, грибків, а також боротися з різними хворобами та інфекціями.

Попри те, що про зміцнення імунітету легше сказати, ніж зробити, кілька змін у харчуванні та способі життя можуть зміцнити природний захист вашого організму та допомогти вам боротися зі шкідливими патогенами чи організмами, що викликають хвороби.

Дотримуйтесь здорового харчування

Чим годувати імунну систему і що вона любить?

Всіма тими ж харчовими речовинами, що і весь організм. Особливо важливе місце займають амінокислоти, які дозволяють швидко нарощувати при необхідності кількість імунних клітин, а також вітаміни, мінерали та антиоксиданти.

Якщо з білком ситуація більш зрозуміла: це яйця, м'ясо, риба та інші багаті білком продукти, то з вітамінами і іншими мікронутрієнтами справи йдуть гірше. Адже сучасна їжа, на жаль, бідна цими речовинами. Для побудови повноцінної імунної клітини необхідні регулятори процесів відновлення, якими і є вітаміни та мінерали.

Висипайтеся

Сон та імунітет тісно пов’язані між собою. Справді, неякісний сон пов’язаний із вищою сприйнятливістю до хвороб. Хороший відпочинок може зміцнити ваш природний імунітет. Медики рекомендують більше спати також під час хвороби для того, щоб імунна система могла краще боротися з хворобою.

PubMed опублікував дослідження, проведеному на 164 здорових дорослих. У результатах йдеться, що ті, хто спав менш як 6 годин щоночі, частіше застуджувались, ніж ті, хто спав 6 годин і більше щоночі.

Як пише видання CDC, дорослі повинні спати 7 і більше годин щоночі, тоді як підліткам потрібно 8–10 годин, а молодшим дітям та немовлятам до 14 годин.

Регулярно виконуйте вправи

Фізична активність – це не тільки для нарощування м’язів та щоб допомогти собі зняти стрес, а й важлива частина здоров’я та підтримки здорової імунної системи.

Чимало досліджень показали, що щоденні 30-хвилинні тренування (від помірних до енергійних фізичних вправ) допомагають стимулювати імунну систему. Це означає, що важливо зосередитися на підтримці активності та регулярних фізичних вправах.

Пийте адекватну кількість води

Вода відіграє багато важливих ролей у вашому організмі, включаючи підтримку імунної системи. Недостатнє вживання води уповільнює рух лімфи, що іноді призводить до порушення імунної системи, а також може спричинити головний біль і знизити фізичній працездатності, концентрації уваги, настрою, травленню та роботу нирок. Ці ускладнення можуть збільшити вашу сприйнятливість до хвороб.

Щоб запобігти зневодненню, слід щодня пити достатню кількість рідини, щоб зробити сечу блідо-жовтою. Хоча чай і сік також зволожують, найкраще обмежити споживання фруктового соку і підсолодженого чаю через високий вміст цукру.

Важливо зазначити, що дорослі люди старшого віку починають втрачати бажання пити, оскільки їх організм недостатньо сигналізує про спрагу. Літнім людям потрібно регулярно пити, навіть якщо вони не відчувають спраги.

Мінімізуйте стрес

У період стресу, особливо хронічного, який є частим і тривалим, ваше тіло також реагує на це, пригнічуючи імунну систему. Це збільшує ймовірність зараження або хвороби.

Діяльність, яка може допомогти вам впоратися зі стресом, включає медитацію, фізичні вправи, ведення журналу, йогу та інші практики уважності. Також, якщо людині важко самостійно впоратися зі стресом, рекомендуємо скористатися послугами психотерапевта.

Приймайте мультинутрієнтні комплекси.

Слід ліквідувати дефіцит вітамінів, мінералів та інших харчових речовин вживаючи мультинутрієнтні комплекси, однак бажано натурального походження. Одним з таких комплексів є Релайв Баланс – це мультинутрієнтний функціонально-пептидний комплекс незамінних амінокислот, пептидів, вітамінів, мінералів, адаптогенів, антиоксидантів, поліфенолів отриманих шляхом ферментації та екстракції (при температурі до 40 градусів) містить 54 натуральних продукти рослинного та тваринного походження. Всі компоненти Релайв Баланс перебувають в натуральних взаємозв'язках, діють синергійно, не завдаючи шкоди організму.

Якщо ви шукаєте способи сприяти зміцненню імунної системи, найголовніше – це подумати про покращення якості життя, а саме відмовитися від шкідливих звичок, збалансовано харчуватися, висипатися та вести активний спосіб життя.