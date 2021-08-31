Однак батьки можуть допомогти зміцнити імунну систему своїх дітей для того, щоб вона ефективніше боролася з різноманітними захворюваннями. Видання The Sun поспілкувалося зі спеціалістами і зібрало 9 порад, які можуть вберегти здоров’я школярів.

Читайте також Скільки людей можуть померти від COVID-19 до кінця року: підрахунки ВООЗ

Дотримуйтесь правил гігієни

Нагадайте дітям про те, що вони вже знають: мити руки перед їжею та після вбиральні, а при кашлі та чханні прикриватися серветкою чи згином ліктя. Водночас експерти наголошують, на відміну від Covid-19 спиртовмісні дезінфектори не вбивають норовірусну інфекцію, тому найкраще мити руки водою з милом.

Відмовтеся від куріння

Пасивне куріння також може вплинути на здоров’я вашої дитини. Це робить їх більш уразливими до хвороб дихальної системи, таких як астма чи алергія. Крім того, у майбутньому вони ризикують мати проблеми зі здоров’ям, подібні до активних курців, зокрема, рак легенів та хвороби серця.

В ідеалі, кажуть фахівці, дорослим варто кинути цю згубну звичку, однак, якщо це важко зробити, тоді їм потрібно робити це подалі від своїх дітей.

Фізична активність

Для підтримки імунної системи щонайменше годину на день кожна дитина повинна займатися фізично. Це можуть бути як заняття в гуртках, так і звичайні прогулянки на велосипеді чи вечірня активність вдома. Як стверджують деякі теорії, вправи підвищують температуру тіла, що дозволяє організму виробляти лейкоцити та вимивати бактерії з дихальних шляхів.

Достатньо спати

Намагайтеся дотримуватись нормального режиму сну. Щоб діти вчасно лягли в ліжко, за годину до цього мінімізуйте час перед екраном та переконайтесь, що в спальні тихо і темно.

За даними МОЗ України, діти шкільного віку повинні спати приблизно 9 – 10 годин на добу.

Більше піших прогулянок

Якщо у вас є така можливість, дозвольте дітям пішки піти до школи і повернутися назад додому. Або ж намагайтеся знайти час для піших прогулянок після навчання. Свіже повітря і ходьба – чудовий спосіб загартувати імунну систему.

Назальний спрей

Назальні спреї можуть запропонувати додатковий шар захисту в носових ходах, через які віруси потрапляють в організм. Експерти стверджують, що вони здатні створити кількагодинне захисне покриття, адже огортають бактерії та дезактивують їх. Спрей можна взяти з собою і використовувати, коли їдете у переповненому транспорті.

Ехінацея

Хоча не всі вчені з цим погоджуються, однак деякі дослідження довели, що ехінацея може зменшити ризик підхопити вірус чи застудитися. Також цей рослинний препарат допомагає організму боротися з хворобами, коли вони вже є всередині організму.

Вітаміни

За словами експертів, вітамінні добавки – це хороший спосіб поповнити раціон. Вони рекомендують такі, що містять вітамін С та D, а також не мають цукру. Також розгляньте пробіотичну добавку, яка може зменшити тяжкість і тривалість застуди. Для цього порадьтеся зі своїм лікарем.

Здорове харчування

Наша імунна система багато в чому залежить від продуктів, які ми споживаємо. Овочі та фрукти є природним джерелом вітамінів та мікроелементів, і тому обов’язково повинні бути у раціоні дітей.

Про навчання у школах

Як заявили у МОЗ, новий навчальний рік традиційно розпочнеться 1 вересня у звичному режимі. Однак, якщо ситуація з коронавірусом буде ускладнюватися до жовтого, помаранчевого або червоного рівня, тоді працюватимуть лише ті школи, у яких вакциновано понад 80% педагогів. Всі інші перейдуть на дистанційне навчання.

Водночас керівник управління шкільної та дошкільної освіти Юрій Кононенко розповів, що учні навчатимуться без масок, проте старшокласники на перервах повинні будуть їх одягати. Крім того, школам дозволять проводити святкові лінійки, однак бути їй чи ні – вирішить кожен заклад окремо.