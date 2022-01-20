Перші 5 літер логотипу Google у дудлі уособлюють "пацієнтів", які захотіли зробити щеплення. У місці ін'єкції вони мають пластир, а на обличчі – захисні маски.

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Остання літера "e" грає роль лікаря. Зробивши усім пацієнтам щеплення, вона весело починає стрибати разом з рештою.

Натисніть на дудл та дізнайтеся всю інформацію

Якщо натиснути на дудл, то пошуковик переадресує вас на сторінку із запитом "центри вакцинації поруч". Також ви можете отримати відповіді на усі запитання, які часто ставлять люди перед щепленням, зокрема інформацію про препарати.

Окрім цього, є мапа з адресами пунктів вакцинації, але працює вона не надто добре.

Інтерактивний дудл від Google: дивіться відео

Як записатися на вакцинацію

Через сімейного лікаря,

сервіс Helsi, де можна обрати зручний пункт вакцинації.

за номером контакт-центру МОЗ 0 800 60 20 19,

прийти та стати в живу чергу.

Маломобільні люди можуть викликати мобільну бригаду з вакцинації додому за номером контакт-центру МОЗ або за допомогою свого лікаря.

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