Як знизилась ефективність вакцин через Дельта-штам

Ефективність вакцин проти коронавірусу почала знижуватися, коли з'явився Дельта-штам цієї недуги. Водночас щеплення і досі є одним із найкращих способів вберегти себе та своїх близьких.

Зокрема, ефективність трьох найпопулярніших вакцин значно знизилася протягом літа 2021 року, коли і з'явився новий варіант та став домінуючим. Втім, даних про те, що наявні вакцини проти коронавірусу є неефективними проти Дельти, наразі немає.

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Так, вчені з Департаменту охорони здоров'я штату Нью-Йорк та Школи громадської охорони здоров'я Університету в Олбані вивчили дані про щеплення, аналізи та лікарняні записи більш ніж 8,8 мільйонів мешканців Нью-Йорка в період з 1 травня по 10 липня 2021 року.

Як знизилась ефективність вакцин

Аналіз показав, що ефективність вакцин найбільше знизилася серед людей молодше 50 років. Зокрема:

ефективність вакцини Pfizer-BioNTech знизилася найбільше – на 24,6% для осіб віком 49 років і молодше. Та на 19,1% для осіб віком 50 – 64 років. І на 14,1% для людей, віком 65 років і старше;

знизилася найбільше – на 24,6% для осіб віком 49 років і молодше. Та на 19,1% для осіб віком 50 – 64 років. І на 14,1% для людей, віком 65 років і старше; ефективність Moderna знизилася на 18%, 11,6% і 9% для осіб, молодших 50 років, 50 – 64 років і 65 років і старше відповідно;

знизилася на 18%, 11,6% і 9% для осіб, молодших 50 років, 50 – 64 років і 65 років і старше відповідно; ефективність Janssen знизилася на 19,2%, 10,8% та 10,9% для тих самих вікових груп.

Вчені наголосили, що зниження ефективності всіх трьох вакцин відбулося, коли поширеність штаму Дельта збільшилася з 1,8% 1 травня до більш ніж 85% 10 липня.

Що відомо про штам коронавірусу Дельта / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу