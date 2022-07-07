Яка їжа зменшує рівень холестерину: нове відкриття науковців

За даними нового дослідження вчених із США, вживання одного авокадо на день протягом шести місяців призводить до зниження рівня "поганого" холестерину (ліпопротеїдів низької щільності, ЛПНЩ).

Американські дослідники з Університету Евана П'ю в Пенсільванії називають авокадо корисним доповненням до добре збалансованої дієти.

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Нова користь авокадо

За їхньою інформацією вживання одного авокадо на день протягом пів року не впливає на жир на животі, жир у печінці або на об'єм талії у людей з надмірною вагою або ожирінням. Але таке харчування призводить до невеликого зниження рівня холестерину (ліпопротеїдів низької щільності, ЛПНЩ).

Крім того, щоденне вживання авокадо призводить до зниження загального холестерину на 2,9 міліграма на децилітр (мг/дл) та холестерину ЛПНЩ на 2,5 мг/дл. Дослідження показало, що щоденне вживання авокадо покращує загальну якість раціону учасників на вісім пунктів за 100-бальною шкалою.

Вчені підкреслили, що вища якість дієти пов'язана з нижчим ризиком низки захворювань, включаючи хвороби серця, діабет 2 типу та деякі види раку.

Як відбувалося дослідження

Це був шестимісячний експеримент за участю понад 1000 осіб, які мають надмірну вагу або ожирінням, половина з яких їли авокадо щодня, тоді як інша половина продовжувала свою звичайну дієту і мала відмовитись від авокадо. Жир в області живота та навколо інших органів вимірювався за допомогою МРТ до дослідження та наприкінці нього.

Коли холестерин шкідливий

Джерело: Testing

Холестерин – це речовина, яка міститься в кожній клітині людського тіла і підтримує її здоров'я. Холестерин виробляється у печінці та надходить додатково з їжею. Він потрібен для роботи організму, але коли його стає занадто багато, це підвищує ризик розвитку серцево-судинних захворювань.

Холестерин переноситься організмом ліпопротеїнами (це білки). Один переноситься ліпопротеїнами низької щільності (ЛПНЩ) – такий холестерин називають "поганим", тому що він закупорює кровоносні судини. А інший переноситься ліпопротеїнами високої щільності (ЛПЗЩ), називають "хорошим", тому що він допомагає організму вивести зайвий холестерин.