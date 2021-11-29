Профілактика молочниці

Наприклад, використовувати в душі м'який засіб для чищення, носити нижню білизну з бавовни, не робити спринцювання і не пити антибіотики без контролю лікаря.

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Також, щоб знизити ризик розвитку молочниці, потрібно:

не спринцюватись. Спринцювання порушує природний мікробний баланс у піхві та видаляє деякі корисні бактерії, які захищають від інфекції;

не використовувати ароматизовані жіночі засоби гігієни та дезодоранти в галузі геніталій. Вони дратують шкіру та створюють умови для розмноження дріжджової інфекції;

вчасно міняти тампони, прокладки, зокрема щоденні.

Увага! Тампони потрібно міняти кожні 3 – 8 годин;

не носити тісну спідню білизну, колготки, штани або джинси. Вони можуть підвищити температуру тіла та вологість у ділянці геніталій;

носити бавовняну спідню білизну – вона зберігає сухість і не затримує тепло;

після басейну якнайшвидше міняти мокрий купальник та спортивний одяг;

після відвідування туалету завжди протирати промежину спереду назад – щоб мікроби та грибки не потрапили з анальної області у піхву та уретру;

уникати джакузі та дуже гарячих ванн;

приймати антибіотики лише за призначенням лікаря;

якщо є цукровий діабет – контролювати рівень цукру на крові.

Вагінальний кандидоз – що це? Вагінальний кандидоз (або молочницю) викликає дріжджова інфекція, частіше грибок Candida. Ризик заразитися більшає при вагітності, а також якщо жінка приймає гормональні протизаплідні таблетки, антибіотики або у неї цукровий діабет.

Якщо молочниця повторюється частіше за чотири рази на рік – потрібно проконсультуватися з гінекологом.