Як знизити ризик смерті від коронавірусу у 2,5 раза: назвали простий спосіб

Вчені з Каліфорнії провели масштабне дослідження, у якому взяли участь майже 50 тисяч людей. Всі вони перехворіли на коронавірус.

Вчені виявили причинно-наслідковий зв'язок між тим, на скільки активна людина та як вона переносить COVID-19. Виявилось, що активний спосіб життя (навіть незначний) суттєво знижує ризики смерті від хвороби.

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Як проводилось дослідження

Вчені проаналізували дані 48 440 чоловіків і жінок з COVID-19. Середній вік учасників та учасниць – 47 років.

З них 6,4% регулярно займалися спортом, 14,4% вели малорухливий спосіб життя, а інші потрапили в категорію непостійної фізичної активності.

З усіх хворих 8,6% були госпіталізовані, 2,4% надійшли до відділення інтенсивної терапії й 1,6% померли.

Вчені дослідили, як саме фізична активність вплинула на перебіг SARS-CoV-2 в кожному окремому випадку.

Будь-яка фізична активність захищає від госпіталізації та смерті

Вчені виявили, що малорухливий спосіб життя пов'язаний з гіршим прогнозом COVID-19 і навпаки – будь-яка фізична активність забезпечувала учасникам надійний захист від госпіталізацій, реанімації та смерті.

Згідно зі спостереженням дослідників, в порівнянні з активними людьми неактивні пацієнти в 1,73 раза частіше потрапляли у відділення інтенсивної терапії й у 2,49 раза частіше вмирали від COVID-19.

Найбільше вчені здивувались зв'язку між пасивним способом життя і поганими наслідками коронавірусу. Це не змінилося навіть тоді, коли в аналіз включили такі змінні, як куріння й ожиріння.

А ось навіть нерегулярна активність людини збільшувала шанси пацієнта на легкий перебіг COVID-19.

Вчені запропонували найпростіший спосіб фізичної активності

Побачивши висновки свого дослідження, науковці сформулювали мінімальні рекомендації по активності:

Необхідно ходити пішки в інтенсивному темпі хоча б 30 хвилин на день 5 разів на тиждень.

Ступінь інтенсивності визначається тим, що після зупинки плутане дихання не дозволяє співати, але зберігається здатність нормально говорити.

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Все, що треба знати про профілактику коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу