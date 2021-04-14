Як знизити ризик смерті від коронавірусу у 2,5 раза: назвали простий спосіб

Джерело:EurekAlert
Вчені з Каліфорнії провели масштабне дослідження, у якому взяли участь майже 50 тисяч людей. Всі вони перехворіли на коронавірус.
Вчені виявили причинно-наслідковий зв'язок між тим, на скільки активна людина та як вона переносить COVID-19. Виявилось, що активний спосіб життя (навіть незначний) суттєво знижує ризики смерті від хвороби.
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Вчені виявили, що малорухливий спосіб життя пов'язаний з гіршим прогнозом COVID-19 і навпаки – будь-яка фізична активність забезпечувала учасникам надійний захист від госпіталізацій, реанімації та смерті.
Згідно зі спостереженням дослідників, в порівнянні з активними людьми неактивні пацієнти в 1,73 раза частіше потрапляли у відділення інтенсивної терапії й у 2,49 раза частіше вмирали від COVID-19.
Найбільше вчені здивувались зв'язку між пасивним способом життя і поганими наслідками коронавірусу. Це не змінилося навіть тоді, коли в аналіз включили такі змінні, як куріння й ожиріння.
А ось навіть нерегулярна активність людини збільшувала шанси пацієнта на легкий перебіг COVID-19.
Побачивши висновки свого дослідження, науковці сформулювали мінімальні рекомендації по активності:
Все, що треба знати про профілактику коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу