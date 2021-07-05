У роботі взяли участь 36 осіб у віці від 50 до 79 років, у яких артеріальний тиск був вищий за норму (вище 120/80 міліметрів ртутного стовпа). Інших відхилень в стані здоров'я у них не було. Половині з них вчені призначили курс силових тренувань дихальних м'язів з високим опором, інша робила плацебо-вправи (з меншим опором).

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Дихальні вправи

Метод дихальних тренувань був розроблений в 1980 роках, щоб допомогти хворим з важкими легеневими захворюваннями. Він розрахований на діафрагму й інші м'язи, які забезпечують вдих. Вправи полягають в диханні через спеціальний пристрій, який забезпечує опір вдиху. (Існують портативні прилади для використання вдома).

Спочатку рекомендувалося робити такі вправи по 30 хвилин на день. Однак в новому дослідженні вчені використовують скорочений режим тренування – 30 вдихів на день, це займає приблизно п'ять хвилин. Вправу потрібно було виконувати шість днів на тиждень.

Вплив на гіпертонію

Після шести тижнів дихальних тренувань у людей спостерігалося зниження систолічного (верхнього) тиску в середньому на 9 пунктів.

Вчені вказують, що таких показників лікарі зазвичай очікують від інтенсивної півгодинної ходьби п'ять разів на тиждень – це можна порівняти з дією деяких режимів лікарської терапії.

Ефект дихальних вправ зберігався протягом шести тижнів після того, як учасники дослідження припинили робити їх.

В учасників дослідження, які виконували "справжні" вправи, покращилася функція ендотелію (внутрішньої оболонки) артерій і збільшилася концентрація оксиду азоту в них. Це вказує на зниження ризику серцево-судинних хвороб.

Крім цього у них знизилися показники оксидативного стресу і запалення, високий рівень яких також пов'язаний з хворобами серця.

У людей, які проходили курс "підроблених" тренувань, поліпшень в стані здоров'я не відбулося. Вчені відзначають, що 95% учасників дослідження повністю пройшли весь шестиденний курс. Тобто, прихильність до цього методу лікування може бути високою.

Вчені не впевнені, який біологічний механізм забезпечує зниження тиск після дихальних тренувань. Одна з їхньої теорій полягає в тому, що у відповідь на опір диханню організм виробляє оксид азоту, які розширює судини.