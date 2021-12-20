Як знизити високий тиск без ліків: прості та дієві поради

Гіпертонія – небезпечне явище, адже значно підвищує ризик розвитку інсульту та серцево-судинних захворювань. Однак з високим кров'яним тиском можна боротися навіть без ліків.

Високий тиск: що робити

На стан здоров'я впливають проблеми на роботі, постійні стреси, фізичні та емоційні навантаження. Утім, покращити ваше самопочуття можна, якщо дотримуватись простих порад.

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Як знизити високий тиск

Якщо ви помітили періодичне підвищення тиску, з цією проблемою ще можна боротися без ліків.

1. Найкращий спосіб знизити високий тиск – фізичні вправи. Якщо займатися спортом регулярно, ваше серце стане сильнішим та буде ефективніше перекачувати кров. Натомість це знижує тиск в артеріях.

2. Також лікарі радять навчитися справлятися зі стресом. Можна слухати заспокійливу музику – це допоможе розслабити нервову систему. Також варто не перевантажувати себе великою кількістю справ, оскільки хронічний стрес веде до високого тиску та різноманітних захворювань.

3. На серцево-судинні захворювання часто страждають люди з надмірною вагою. Тож намагайтеся підтримувати здорову вагу тіла.

Останні дослідження довели, що навіть зменшення ваги на 5% допомагає значно знизити високий тиск.

Як зрозуміти, що у вас високий тиск У



• нормальним тиском вважається показник менший за 120/80;

• високим лікарі називають тиск 120-139/80-89;

• перша ступінь гіпертензії (коли потрібно викликати лікаря) 140/90 і вище. МОЗ назвали певні норми артеріального тиску, про які потрібно знати кожному:• нормальним тиском вважається показник менший за 120/80;високим лікарі називають тиск 120-139/80-89;перша ступінь гіпертензії (коли потрібно викликати лікаря) 140/90 і вище.

4. Варто також позбавитися поганих звичок. Куріння – одна з причин розвитку серцево-судинних захворювань.

5. Пийте менше алкогольних напоїв та споживайте менше кофеїну. Вже доведено, що вживання алкоголю підвищує артеріальний тиск. В 16% випадків високого тиску у світі саме алкогольні напої стали причиною проблеми.

6. У МОЗ також закликають зменшити кількість вживання солі, адже саме через неї виникає ризик високого тиску та розвитку захворювань, які пов'язані з ним. Якщо у вас вже є гіпертонія, лікарі радять поступово знизити споживання солі, або взагалі відмовитися від неї.

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Основні симптоми високого тиску

Джерело: Центру громадського здоров'я

За даними дослідження, в Україні 1 мільярд людей має високий тиск. Основні прояви гіпертонії:

головний біль (з'являється в тім'яній або потиличній частині голови);

потемніння в очах;

періодичний шум в вухах;

запаморочення;

прискорене серцебиття та біль в районі серця.

Людям старше 40 років рекомендується регулярно вимірювати кров'яний тиск та контролювати його підвищення. Оскільки стреси, неправильне харчування, хронічні захворювання в цьому віці стають причиною розвитку гіпертонії.