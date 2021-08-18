Як зовнішність впливає на рівень доходу

Вчені з Університету Айови виявили зв'язок між зовнішністю і рівнем доходу. Високі чоловіки й стрункі жінки виявилися успішнішими у фінансовому плані.

У дослідженні взяли участь 2 383 чоловіків і жінок у віці від 18 до 65 років. Для аналізу науковці використали спеціально навчену нейромережу, яка оцінювала зріст та статуру учасників за допомогою 3D-сканування.

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З'ясувалося, що зріст чоловіків статистично суттєво впливає на їхній дохід. Так, кожен сантиметр росту додає 998 доларів в рік. Але варто зауважити, що цю закономірність виявили лише серед людей середнього достатку і вище.

Цікаво, що зайва вага чоловіків ніяк не впливає на їхній заробіток. А ось про жінок цього сказати не можна. Так, річний заробіток жінки падає на 934 долара при збільшенні індексу маси тіла на одиницю.

Але варто зауважити, що якщо не враховувати вагу, низькі й високі жінки приблизно однаково успішні у фінансах.

Чому зовнішність та дохід можуть бути взаємопов'язані

Дослідники вважають, що на це можу впливати декілька факторів.