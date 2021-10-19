Також КТ призначають, зважаючи на важкий стан пацієнта (навіть якщо ПЛР-тест показує негативний результат). У МОЗ пояснили, як отримати та скористатись направленням на безкоштовну комп’ютерну томографію.

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Важливо: Якщо пацієнт перебуває у задовільному стані, позитивний тест на коронавірус COVID-19 не є підставою для призначення КТ.

Рішення про видання чи не видання направлення повинен вирішувати лікар, опираючись на загальний стан пацієнта, наявність дихальної недостатності, показник сатурації (насиченості крові киснем) та температуру тіла.

Як зробити безоплатне КТ

Пацієнт має звернутись до свого сімейного або особистого лікаря за медичною допомогою. Якщо він побачить таку потребу, то випише пацієнту е-направлення на обстеження. У направленні, яке можна отримати на телефон, вказується лише код послуги та інформація про заклад і лікаря, який і створив це направлення.

Далі пацієнт обирає медичний заклад, який надає амбулаторну допомогу за контрактом з НСЗУ. Лікарня чи поліклініка повинна надавати послуги за пакетом “Профілактика, діагностика, спостереження, лікування та реабілітація пацієнтів в амбулаторних умовах”. Знайти необхідну лікарню можна на дашборді НСЗУ або зателефонувати до контакт-центру НСЗУ 16-77.

Після цього пацієнт має зателефонувати до відповідної поліклініки та уточнити, чи має медичний заклад апарат для проведення КТ (томограф) та лікаря, який його може зробити. Якщо так, тоді потрібно записатися на обстеження та прийти у визначений час.

У МОЗ також уточнили, що якщо людина перебуває у лікарні на стаціонарі, то всі необхідні обстеження входять до відповідного пакету послуг та проводяться одразу в тій лікарні, куди її госпіталізували. Для надання відповідної допомоги лікарня має все необхідне.