Внутрішньом'язову ін'єкцію роблять у м'язову тканину. Усередині неї багато судин, що допомагає лікам швидко потрапити в усі куточки організму та подіяти.

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В яке місце робити укол

Колоти у сідницю самому собі незручно, хоча це можливо, якщо є велике дзеркало та достатня гнучкість. Тому медичні організації рекомендують робити укол у ногу. Для уколу потрібно вибрати середню третину стегна, тобто приблизно посередині між коліном та стегновим суглобом. Не так важливо робити укол сидячи або стоячи, головне, щоб було зручно.

Як зробити укол самому собі