Внутрішньом'язову ін'єкцію роблять у м'язову тканину. Усередині неї багато судин, що допомагає лікам швидко потрапити в усі куточки організму та подіяти.
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В яке місце робити укол
Колоти у сідницю самому собі незручно, хоча це можливо, якщо є велике дзеркало та достатня гнучкість. Тому медичні організації рекомендують робити укол у ногу. Для уколу потрібно вибрати середню третину стегна, тобто приблизно посередині між коліном та стегновим суглобом. Не так важливо робити укол сидячи або стоячи, головне, щоб було зручно.
Як зробити укол самому собі
- Ретельно вимийте та витріть руки.
- Надягніть рукавички, якщо є.
- Протріть місце уколу спиртовою серветкою.
- Перевірте ампулу: чи не закінчився термін придатності.
- Розкрийте ампулу.
- Дістаньте шприц і зніміть ковпачок із голки.
- Наберіть ліки у шприц.
- Випустіть зайве повітря, піднявши шприц голкою вгору. Жодної небезпеки бульбашки повітря не несуть, але можуть зробити укол болючим.
- Лівою рукою (для правші) натисніть і злегка натягніть шкіру у вибраному місці. Шульгам – правою рукою.
- Правою рукою (а шульги – лівою) введіть шприц під кутом 90 градусів. Злегка потягніть поршень, щоб перевірити, чи не зачеплена велика посудина. Якщо в шприці з'явилася кров, витягніть і викиньте шприц, почніть знову з новим шприцом.
- Якщо крові у шприці немає, плавно натисніть на поршень та введіть ліки.
- Витягніть голку під прямим кутом.
- Притисніть місце уколу чистим ватним диском.