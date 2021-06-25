Як зрозуміти, що в дитини справді ослаблений імунітет
Джерело:Uptodate
Науковці проводять чітку межу між дітьми, які часто хворіють і дітьми з первинним імунодефіцитом. Та називають чіткі ознаки, які можуть допомогти батькам це зрозуміти.
Саме тому, майже ніколи дітям не потрібно робити специфічні аналізи на визначення сили імунітету. Наприклад, імунограму – аналіз, який визначає стан імунної системи по співвідношенню та активності імунних клітин.
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Це дуже популярна послуга в лабораторіях, ймовірно тому, що лікарі люблять призначати цей аналіз. Але він дорогий та не потрібен більшості людей.
Ознаки ослабленого імунітету у дітей
Ось ознаки, коли дитину дійсно варто відвести до імунолога та обговорити з ним необхідність імунограми:
- імунодефіцит або незрозуміла рання смерть (до 30 років) у родичів;
- мала вага або зріст;
- шість або більше інфекцій вуха або дихальних шляхів протягом одного року;
- дві або більше серйозні інфекції носових пазух або пневмонії протягом одного року;
- два або більше епізоду сепсису або менінгіту;
- два або понад місяць приймання антибіотиків без особливого ефекту;
- повторюваний або стійкий кандидоз порожнини рота або шкіри;
- рецидивні глибокі абсцеси шкіри або органів;
- хронічна діарея;
- рани, які довго не загоюються.
Норми перебігу захворювань
В середньому дитина хворіє від 4 до 8 разів на рік. Немовлята зазвичай рідше: один-два рази на рік, тому що їхні контакти з людьми обмежені. У старших дітей може бути від 10 до 12 інфекцій в рік, особливо якщо є брати та сестри або якщо вони відвідують дитячий сад.
Середня тривалість вірусного захворювання становить 8 днів, але може перевищувати два тижні. Це означає, що дитина з більш ніж 10 вірусними респіраторними інфекціями може хворіти без перерви протягом майже пів року.
Це нормально, і робити імунограму не потрібно, до того ж є дешевші дослідження: загальний аналіз крові, аналіз на імуноглобуліни та інші, які призначає лікар залежно від підозр.