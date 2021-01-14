Як зрозуміти, що людина бреше: фахівці назвали простий спосіб
Поведінку брехунів намагаються давно вивчити. Але абсолютно надійних методів розпізнавання обману поки що немає, оскільки все досить індивідуально. Втім, нещодавно вчені помітили одну цікаву деталь.
Вчені з Нідерландів й Великої Британії виявили, які рухи тіла характерні для брехунів. Але під час аналізу важливо звертати увагу й на їхніх співрозмовників. Дослідження опубліковане у журналі Royal Society Open Science.
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Зазвичай дослідники під час експериментів концентруються на людині, яка обманює. Але ніколи не звертають увагу на її співрозмовника. Вчені з Університету імені Еразма Роттердамського (Нідерланди), Ланкастерського і Відкритого університетів (Великобританія) це помітили та вирішили заповнити цю прогалину.
Як проводилось дослідження
- В експерименті взяли участь 98 чоловіків віком від 18 до 36 років. Одну стать обрали для того, аби уникнути впливу відмінностей на координацію рухів учасників.
- Добровольців просили розв'язувати складні головоломки, а потім розповісти про неї іншим учасникам.
- Перед проведенням експерименту вчені збрехали добровольцям про те, що головоломка буде легкою, хоч вона такою не була. Це мало сприяти тому, щоб згодом учасники збрехали своїм співрозмовникам.
- Усіх учасників забезпечили датчиками, за допомогою яких вчені фіксували рухи їхнього тіла.
- При цьому завдання розписали так, що студентам доводилося брехати все більш витончено і прикладати для цього більше зусиль.
Чим відрізнялись учасники, які обманювали
Вчені з'ясували, що ті учасники, які брехали, імітували рухи своїх співрозмовників. І чим складнішою була брехня, тим точніше "фантазери" копіювали поведінку тих, кого обманювали.
Дослідники вважають, це пов'язано з тим, що складний обман вимагає такої великої розумової роботи й тіло змушене імітувати рухи іншої людини, аби не генерувати їх самостійно.
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