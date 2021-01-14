Поведінку брехунів намагаються давно вивчити. Але абсолютно надійних методів розпізнавання обману поки що немає, оскільки все досить індивідуально. Втім, нещодавно вчені помітили одну цікаву деталь.

Вчені з Нідерландів й Великої Британії виявили, які рухи тіла характерні для брехунів. Але під час аналізу важливо звертати увагу й на їхніх співрозмовників. Дослідження опубліковане у журналі Royal Society Open Science.

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Зазвичай дослідники під час експериментів концентруються на людині, яка обманює. Але ніколи не звертають увагу на її співрозмовника. Вчені з Університету імені Еразма Роттердамського (Нідерланди), Ланкастерського і Відкритого університетів (Великобританія) це помітили та вирішили заповнити цю прогалину.

Як проводилось дослідження

В експерименті взяли участь 98 чоловіків віком від 18 до 36 років. Одну стать обрали для того, аби уникнути впливу відмінностей на координацію рухів учасників.

Добровольців просили розв'язувати складні головоломки, а потім розповісти про неї іншим учасникам.

Перед проведенням експерименту вчені збрехали добровольцям про те, що головоломка буде легкою, хоч вона такою не була. Це мало сприяти тому, щоб згодом учасники збрехали своїм співрозмовникам.

Усіх учасників забезпечили датчиками, за допомогою яких вчені фіксували рухи їхнього тіла.

При цьому завдання розписали так, що студентам доводилося брехати все більш витончено і прикладати для цього більше зусиль.

Чим відрізнялись учасники, які обманювали

Вчені з'ясували, що ті учасники, які брехали, імітували рухи своїх співрозмовників. І чим складнішою була брехня, тим точніше "фантазери" копіювали поведінку тих, кого обманювали.

Дослідники вважають, це пов'язано з тим, що складний обман вимагає такої великої розумової роботи й тіло змушене імітувати рухи іншої людини, аби не генерувати їх самостійно.