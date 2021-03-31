Як зрозуміти, що ти алкоголік: критерії медиків
Те, наскільки часто випиває людина, не дає можливості поставити їй діагноз, для цього потрібне детальне обстеження. Але науковці мають деякі критерії цього захворювання.
Джерело:Medscape
Ознаки алкоголізму
У США діагноз алкогольної залежності визначають за спеціальними критеріями діагностики. Алкоголіком можуть назвати людину, яка протягом останнього року могла відповісти хоча б на два питання "так":
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- Вживання алкоголю у великих кількостях і довше, ніж планувалося.
- Повторювані безуспішні спроби обмежити вживання алкоголю.
- Витрата великої кількості часу на придбання алкоголю, його вживання і відновлення після його ефектів.
- Сильна, домінуюча над всім тяга до алкоголю.
- Періодичне вживання спиртних напоїв як наслідок нездатності людини справлятися зі своїми ролями на роботі, навчанні, вдома.
- Продовження вживання алкоголю, попри тривалі соціальні або особисті проблеми.
- Посилення нехтування важливими соціальними та професійними справами, а також відпочинком і розвагами, або повну відмову від них.
- Вживання алкоголю, регулярно супроводжується небезпеками для здоров'я (водіння, небезпечний секс, плавання, робота з механізмами).
- Безперервне вживання алкоголю, попри розуміння того, що повторюються проблеми зі здоров'ям і психікою пов'язані саме з ним.
- Зміна толерантності до алкоголю.
- Відмова від алкоголю супроводжується синдромом скасовування.
Яке значення має кількість випитого алкоголю
Джерело: NIAAA
Кількість випитого алкоголю може бути фактором ризику розвитку алкоголізму. Американський Національний інститут проблем зловживання алкоголем і алкоголізму (NIAAA) вказує, що зловживання алкоголем і надмірна випивка пов'язані з розвитком залежності від алкоголю.
1 банка пива (330 мл) міцністю 5% – 13 грамів чистого спирту;
1 келих вина (140 мл) міцністю 12% – 13,3 грама чистого спирту;
1 чарка міцного алкоголю (40 мл) міцністю 40% – 12,6 грама чистого спирту.
За визначенням NIAAA, зловживання алкоголем – споживання понад три або чотири стандартних порцій спиртних напоїв протягом будь-якого дня для жінок і чоловіків відповідно. Американська Служба надання допомоги алкоголікам (SAMHSA) і наркоманам вважає, що людина зловживає алкоголем, якщо пила в непомірних кількостях (понад чотири – п'ять стандартних порцій) хоча б п'ять разів протягом останнього місяця.
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