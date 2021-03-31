Те, наскільки часто випиває людина, не дає можливості поставити їй діагноз, для цього потрібне детальне обстеження. Але науковці мають деякі критерії цього захворювання.

Ознаки алкоголізму

У США діагноз алкогольної залежності визначають за спеціальними критеріями діагностики. Алкоголіком можуть назвати людину, яка протягом останнього року могла відповісти хоча б на два питання "так":

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Вживання алкоголю у великих кількостях і довше, ніж планувалося.

Повторювані безуспішні спроби обмежити вживання алкоголю.

Витрата великої кількості часу на придбання алкоголю, його вживання і відновлення після його ефектів.

Сильна, домінуюча над всім тяга до алкоголю.

Періодичне вживання спиртних напоїв як наслідок нездатності людини справлятися зі своїми ролями на роботі, навчанні, вдома.

Продовження вживання алкоголю, попри тривалі соціальні або особисті проблеми.

Посилення нехтування важливими соціальними та професійними справами, а також відпочинком і розвагами, або повну відмову від них.

Вживання алкоголю, регулярно супроводжується небезпеками для здоров'я (водіння, небезпечний секс, плавання, робота з механізмами).

Безперервне вживання алкоголю, попри розуміння того, що повторюються проблеми зі здоров'ям і психікою пов'язані саме з ним.

Зміна толерантності до алкоголю.

Відмова від алкоголю супроводжується синдромом скасовування.

Яке значення має кількість випитого алкоголю

Джерело: NIAAA

Кількість випитого алкоголю може бути фактором ризику розвитку алкоголізму. Американський Національний інститут проблем зловживання алкоголем і алкоголізму (NIAAA) вказує, що зловживання алкоголем і надмірна випивка пов'язані з розвитком залежності від алкоголю.

Порція алкоголю Згідно з ВООЗ: еквівалент 10 грамів чистого спирту – стандартна порція алкоголю.

1 банка пива (330 мл) міцністю 5% – 13 грамів чистого спирту;

1 келих вина (140 мл) міцністю 12% – 13,3 грама чистого спирту;

1 чарка міцного алкоголю (40 мл) міцністю 40% – 12,6 грама чистого спирту.

За визначенням NIAAA, зловживання алкоголем – споживання понад три або чотири стандартних порцій спиртних напоїв протягом будь-якого дня для жінок і чоловіків відповідно. Американська Служба надання допомоги алкоголікам (SAMHSA) і наркоманам вважає, що людина зловживає алкоголем, якщо пила в непомірних кількостях (понад чотири – п'ять стандартних порцій) хоча б п'ять разів протягом останнього місяця.