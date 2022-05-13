Як зрозуміти, що у вас депресія та як її побороти

Війна негативно вплинула на психічний стан усіх українців. Важкі та тривожні новини надходять щодня, з цим не просто впоратись і в деяких людей може виникнути депресія або інші психічні розлади.

Що таке депресія

Депресія – це не просто поганий настрій. Захворювання є у Міжнародній класифікації хвороб і вважається найпоширенішим психічним розладом у світі.

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Депресію не можна побороти, просто взявши себе в руки. Вона може вимагати тривалого лікування, але, на щастя, для цього є ефективні методи.

Симптоми депресії

Діагностують депресію у випадках, коли симптоми тривають більше двох тижнів. Основні з них — пригнічений настрій та відсутність задоволення від речей та подій, які раніше подобалися.

Депресія – симптоми пригнічений настрій та смуток;

почуття безпорадності;

низька самооцінка;

плаксивість;

почуття провини;

почуття роздратування;

відсутність мотивації чи інтересу;

проблеми з прийняттям рішень;

відсутність насолоди від життя;

почуття тривоги чи занепокоєння;

думки про суїцид.

До фізичних симптомів відносять відсутність лібідо, закреп, слабкість, зміна апетиту або ваги, зміна менструального циклу, порушення сну, наприклад, труднощі із засипанням або ранні підйоми, незрозумілі болі в тілі. Ці симптоми не проявляються одразу й одночасно.

Потрібен лікар

Якщо ви розумієте, що симптоми вказують на депресію, звертайтеся за допомогою до психотерапевта або психіатра. Вони допоможуть визначити її тяжкість та призначити лікування. На відміну від психологів, які використовують тільки розмовну терапію, психотерапевти та психіатри можуть призначати ліки.

Лікування депресії

Дослідження показали, що починати лікування середньої та тяжкої депресії найбільш ефективно з комбінованого лікування – антидепресантів разом із психотерапією. Але можна використати їх окремо. Легку депресію частіше лікують лише психотерапією, але іноді можуть прописувати таблетки.

При депресії легкої та середньої тяжкості може бути корисним спорт. Краще займатися від трьох до п'яти разів на тиждень і витрачати по 45 – 60 хвилин на тренування. Варто комбінувати аеробні вправи – ходьбу, біг чи велосипед – та силові тренування. Головне, щоб вправи подобалися, тоді буде легше робити це регулярно.

Антидепресантам у середньому потрібно приймати від двох до чотирьох тижнів, щоб почали діяти. Іноді повний ефект можна побачити лише після 6 – 12 тижнів. Але якщо за чотири тижні немає жодного помітного результату — краще ще раз звернутися до лікаря. Він може змінити план лікування: збільшити дозу, додати додаткові ліки або змінити їх.