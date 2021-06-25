Як зрозуміти, що ви захворіли на штам коронавірусу Дельта

Штам коронавірусу Дельта вважається найзаразнішим з усіх відомих варіантів SARS-CoV-2. Днями його виявили й в Україні.

Симптоми Дельта-варіанту не надто відрізняється від симптомів інших штамів. Але певна різниця таки є.

Актуально 5 речей, які можуть захистити нас від COVID-19

Головний лікар одного з діагностичних центрів Львова Тарас Жиравецький розповів, що інфіковані штамом Дельта відчувають симптоми, схожі на отруєння. Звісно, це все супроводжується стандартними симптомами COVID-19.

Окрім цього, особливістю даного штаму є дуже швидке поширення в колективах і сім'ях.

Поки у нас тиша, але нам вже потрібно готуватися. З 22 червня Росія відновлює авіасполучення з Туреччиною, тому можливість отримати новий штам на відпочинку знову зросте,

– написав Жиравецький.

Експерт також зазначив, що перехворілі на коронавірус люди вже мають антитіла. Тож шанси захворіти знову заразитися дуже мізерні.

Як лікувати коронавірус: поради лікаря

Збивайте температуру з першого дня захворювання;

Якщо ви переносите COVID-19 легко, то не поспішайте виходити з дому. А особливо на 4 – 5 день захворювання – холодне повітря не на користь вашим легким і можуть бути ускладнення;

Перестаньте займатися спортом мінімум на 1 місяць. Для тих, хто не займався краще не починати в цей період;

Не поспішайте робити комп'ютерну томографію легень з першого дня захворювання;

Якщо у вас є супутні захворювання, контактуйте з вузьким фахівцем, який за вами наглядає (ендокринолог, ревматолог, невропатолог, гастроентеролог, кардіолог);

Перестаньте вести нездоровий спосіб життя (курити цигарки, вживати алкоголь та їсти шкідливу їжу);

Лікар додав, що через 14 днів хвороби ви вже не будете не заразні, а повторний ПЛР-тест не потрібно. І ще одна важлива порада – якщо ви плануєте їхати за кордон, то візьміть з собою аптечку. Адже там знайти ліки завжди важко.