Як звичайна жуйка після операції на серці може допомогти швидше одужати

Проста жувальна гумка після операції на серці може допомагати пацієнтам почуватись краще. Зокрема, полегшити проблеми з кишківником.

Вона дасть старт травному тракту. Також потенційно можна буде виписувати пацієнтів із лікарень раніше. Це перше таке дослідження, яке з'ясовує вплив "фіктивного годування" на одужання пацієнтів.

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Жувальна гумка та кардіохірургія

"Раніше не було опублікованих інших досліджень, присвячених використанню жувальної гумки в пацієнтів із кардіохірургією. Але ми виявили, що це може прискорити повернення функції кишківника", – сказала докторка медицини Сіріван С. Сенг.

Так, це просте в реалізації втручання можна використати майже з усіма пацієнтами в післяопераційному режимі.

Як проводили дослідження

Вчені вивчали пацієнтів із медичного центру Крозер-Честер, які отримали планову операцію на відкритому серці, заміну аортального клапана або відновлення/заміну мітрального клапана.

В одну групу входив 341 пацієнт, який проходив операцію з 2017 по 2020 рік і після операцій жував гумку без цукру.

Друга група, яка включала 496 пацієнтів, перенесла подібні операції на серці між 2013 та 2016 роками, але не жувала жуйку після своїх процедур.

Дослідження показало, що лише у 2 пацієнтів, які жували гумку (0,59%), підтвердили післяопераційну клубову кишку (відсутність нормальних скорочень м'язів у кишківника, що призводить до скупчення та потенційне засмічення харчового матеріалу).

Тоді як у 17 пацієнтів у групі жувальних ясен (3,43%) розвинулася ця проблема.

Це коротке припинення роботи травної системи є одним із найпоширеніших ускладнень після операції на серці, яке трапляється приблизно в 5,5% пацієнтів. Може призвести до спазмів у животі, здуття живота, нудоти, блювоти, запорів.

Але вважається, що жувальна гумка стимулює роботу кишківника, змушуючи його повірити, що їжа надходить. Це відоме як "фіктивне годування" – будь-яка процедура, що імітує нормальне споживання їжі, але їжа та напої насправді не перетравлюються або не всмоктуються.

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На думку дослідників, післяопераційне жування гумки є ефективним і недорогим втручанням, яке допомагає поліпшити почуття пацієнтів після операції.