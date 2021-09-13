Як звичайна жуйка після операції на серці може допомогти швидше одужати
Джерело:EurekAlert
Проста жувальна гумка після операції на серці може допомагати пацієнтам почуватись краще. Зокрема, полегшити проблеми з кишківником.
Вона дасть старт травному тракту. Також потенційно можна буде виписувати пацієнтів із лікарень раніше. Це перше таке дослідження, яке з'ясовує вплив "фіктивного годування" на одужання пацієнтів.
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Жувальна гумка та кардіохірургія
"Раніше не було опублікованих інших досліджень, присвячених використанню жувальної гумки в пацієнтів із кардіохірургією. Але ми виявили, що це може прискорити повернення функції кишківника", – сказала докторка медицини Сіріван С. Сенг.
Так, це просте в реалізації втручання можна використати майже з усіма пацієнтами в післяопераційному режимі.
Як проводили дослідження
Вчені вивчали пацієнтів із медичного центру Крозер-Честер, які отримали планову операцію на відкритому серці, заміну аортального клапана або відновлення/заміну мітрального клапана.
- В одну групу входив 341 пацієнт, який проходив операцію з 2017 по 2020 рік і після операцій жував гумку без цукру.
- Друга група, яка включала 496 пацієнтів, перенесла подібні операції на серці між 2013 та 2016 роками, але не жувала жуйку після своїх процедур.
Дослідження показало, що лише у 2 пацієнтів, які жували гумку (0,59%), підтвердили післяопераційну клубову кишку (відсутність нормальних скорочень м'язів у кишківника, що призводить до скупчення та потенційне засмічення харчового матеріалу).
Тоді як у 17 пацієнтів у групі жувальних ясен (3,43%) розвинулася ця проблема.Довідка. Це коротке припинення роботи травної системи є одним із найпоширеніших ускладнень після операції на серці, яке трапляється приблизно в 5,5% пацієнтів. Може призвести до спазмів у животі, здуття живота, нудоти, блювоти, запорів.
Але вважається, що жувальна гумка стимулює роботу кишківника, змушуючи його повірити, що їжа надходить. Це відоме як "фіктивне годування" – будь-яка процедура, що імітує нормальне споживання їжі, але їжа та напої насправді не перетравлюються або не всмоктуються.
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На думку дослідників, післяопераційне жування гумки є ефективним і недорогим втручанням, яке допомагає поліпшити почуття пацієнтів після операції.