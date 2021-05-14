Ба більше, Блінкен не задоволений результатами минулого розслідування. Він заявив це під час пресконференції у Вашингтоні.

До речі Чи може людство подолати коронавірус і чому колективний імунітет – недосяжний

За словами держсекретаря, важливо зрозуміти, де і як почав поширюватися коронавірус, аби на майбутнє у схожих ситуаціях світ знав, як потрібно діяти.

Вчені закликають ще раз перевірити версію лабораторного витоку

З таким проханням виступили вчені зі США та Канади. Вони написали листа, який опублікували у Science.

Автори згадали про доповідь Всесвітньої організації охорони здоров'я щодо походження коронавірусу. Вони звернули увагу, що команда оцінила версію про передачу вірусу людині через тварину-посередника як "найбільш ймовірну", а лабораторний витік як "вкрай малоймовірний". Проте вчені переконані, що обидві теорії не отримали збалансованого розгляду.

Крім того, генеральний директор ВООЗ Тедрос Гебрейесус вказав на негідність розглянутих у доповіді доказів про лабораторний витік, закликавши продовжувати розслідування.

Ми повинні серйозно ставитися до гіпотез як про природні, так і про лабораторні причини походження вірусу, поки не отримаємо достатніх даних,

– зауважили вчені.

Насамкінець додали, що розслідування має бути прозорим, об'єктивним та незалежним.

Доповідь ВООЗ про походження коронавірусу