Як з'явився COVID-19: Держдеп США виступає за нове розслідування

У Державному департаменті США переконані, що слід продовжити розслідування щодо причин виникнення COVID-19. Держсекретар Ентоні Блінкен вважає, що наявної інформації про коронавірус недостатньо.
Ба більше, Блінкен не задоволений результатами минулого розслідування. Він заявив це під час пресконференції у Вашингтоні.
До речі Чи може людство подолати коронавірус і чому колективний імунітет – недосяжний
За словами держсекретаря, важливо зрозуміти, де і як почав поширюватися коронавірус, аби на майбутнє у схожих ситуаціях світ знав, як потрібно діяти.
Вчені закликають ще раз перевірити версію лабораторного витоку
З таким проханням виступили вчені зі США та Канади. Вони написали листа, який опублікували у Science.
Автори згадали про доповідь Всесвітньої організації охорони здоров'я щодо походження коронавірусу. Вони звернули увагу, що команда оцінила версію про передачу вірусу людині через тварину-посередника як "найбільш ймовірну", а лабораторний витік як "вкрай малоймовірний". Проте вчені переконані, що обидві теорії не отримали збалансованого розгляду.
Крім того, генеральний директор ВООЗ Тедрос Гебрейесус вказав на негідність розглянутих у доповіді доказів про лабораторний витік, закликавши продовжувати розслідування.
Ми повинні серйозно ставитися до гіпотез як про природні, так і про лабораторні причини походження вірусу, поки не отримаємо достатніх даних,
– зауважили вчені.
Насамкінець додали, що розслідування має бути прозорим, об'єктивним та незалежним.
Доповідь ВООЗ про походження коронавірусу
- У березні 2021 року ВООЗ оприлюднила доповідь про 4 можливі сценарії появи коронавірусу.
- Фахівці переконані, що "ймовірна" або "дуже ймовірна" передача вірусу від кажанів до людей через якусь іншу тварину.
- При цьому зараження безпосередньо через кажанів оцінили як просто "ймовірне".
- Сценарій зараження через харчові продукти можливий, але з низькою ймовірністю.
- Витік з лабораторії назвали "вкрай малоймовірним".