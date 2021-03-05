Яка білкова їжа найкорисніша для жінок

Після настання менопаузи у жінок, які отримують велику кількість білка з рослинних джерел, нижче ризик передчасної смерті. А також смерті від деменції та серцево-судинних захворювань.

Як відбувалося дослідження

Рекомендації з харчуванням в усьому світі вказують, що щодня людина має отримувати достатню кількість білків. Але різні білкові продукти можуть по-різному впливати на здоров'я. Рослинні білки пов'язані з кращим здоров'ям, а тваринні – навпаки, з ризиком розвитку хвороб серця і раку.

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Вчені з Айовського університету поставили за мету з'ясувати, які джерела білка корисні, а які – шкідливі. Вони проаналізували дані понад 100 тисяч жінок, яким на початку дослідження було від 50 до 79 років. Спостереження за учасницями почалося в 1993 – 1998 роках і тривало до 2007 року. Всі жінки заповнили анкети про своє харчування.

Шкода білкової їжі для жінок

Дослідження показало, що у жінок старше 50 років, які отримували найбільшу кількість білка з рослинної їжі, в порівнянні з тими, хто отримував найменшу його кількість ризик смерті був нижче:

від всіх причин – на 9%;

від серцево-судинних хвороб – на 12%;

від причин, пов'язаних з деменцією – на 21%.

Водночас високий рівень споживання яєць був пов'язаний зі зниженням ризику смерті від деменції на 14%, м'яса птиці – на 15%.

Автори дослідження відзначають, що заміщення червоного м'яса, яєць і молочних продуктів горіхами (рослинним білком) було пов'язано зі зниженням ризику смерті.

Чому білкова їжа впливає на здоров'я

Є кілька теорій, які можуть пояснити, чому тваринні білкові продукти мають ризик для здоров'я. Одна з можливих причин – різниця в амінокислотному складі рослинних і тваринних білків. Деякі амінокислоти, які є тільки у тваринних білках, пов'язані з ризиком розвитку атеросклерозу і серцево-судинних хвороб. Амінокислоти рослинних білків, навпаки, пов'язані зі зниженням ризику захворювань серця.

На здоров'я людей можуть впливати різні складові продуктів, крім білка. Наприклад, клітковина і ненасичені жири рослинної їжі пов'язані з користю для здоров'я, а насичені жири тваринного – з ризиком для серцево-судинної системи.