У Національній академії наук України спрогнозувати розвиток ситуації із коронавірусом на найближчі два тижні. На думку науковців, захворюваність на COVID-19 залишиться на доволі низькому рівні.

Захворюваність значно не зросте у найближчі тижні

Протягом останніх кількох тижнів кількість нових випадків коронавірусу в Україні поступово знижується. Ситуація не повинна кардинально мінятись, мовиться на сайті НАН України.

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З 12 по 18 січня вчені прогнозують, що в Україні виявлятимуть в середньому щодоби від 5 545 до 6937 нових випадків.

Протягом 19 – 25 січня ситуація не погіршиться. Добова статистика сягатиме в середньому 4 663 випадки COVID-19.

Згідно з дослідженням вчених, на однаковому рівні в Україні зберігається смертність від коронавірусу. Показник тримається у межах 1,5 – 2 %. Дещо знизилась кількість летальних випадків у лікарнях. Також суттєво зріс вік нових хворих.

Статистика коронавірусу в Україні: коротко

Станом на 11 січня в Україні виявили 1 мільйон 119 тисяч 314 випадків коронавірусу. 19 895 людей померли від ускладнень, спричинених недугою. Одужали понад 796 тисяч хворих. За останню добу діагностували 4 288 нових випадків COVID-19.