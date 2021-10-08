Відомо, що після перенесеного коронавірусу або вакцинації проти хвороби антитіла виявляються в периферичній крові щонайменше 6 місяців після хвороби. Але здатність організму швидко розпізнавати антиген, тобто імунологічна пам'ять, підтримується гетерогенними підмножинами вірусоспецифічних Т-і В-лімфоцитів, які розміщені в лімфоїдних тканинах і органах, уражених інфекцією.

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Вчені з Колумбійського університету в Нью-Йорку й Інституту імунології Ла-Хойя в Каліфорнії (США) розкрили складність і функціональну різноманітність Т- і В-клітин пам'яті, специфічних до SARS-CoV-2 в лімфоїдних тканинах і тканинах слизової оболонки порожнистих органів.

Як проводилось дослідження

Науковці провели дослідження на органах, які взяли у 4 людей у віці 10 – 74 років. Ці пацієнти перехворіли на коронавірус за 2 – 6 місяців до цього і згодом померли з причин, не пов'язаних з інфекцією. Для контрольної вибірки дослідники взяли органи донорів, які померли раніше листопада 2019 року й не стикалися з коронавірусом.

Всі донори, які перенесли коронавірус, мали сироваткові IgG до N- і S-білків, а також RBD вірусу разом з нейтралізуючими антитілами, в той час, як в сироватці крові донорів органів до пандемії були відсутні антитіла до нього. Використовуючи цю когорту, ми досліджували SARS-CoV-2-специфічні Т-і В-клітинні відповіді в крові, кістковому мозку, селезінці, легенях,

– розповіли вчені.

Найбільше про коронавірус пам'ятають легені: висновки науковців

SARS-CoV-2-специфічні CD4 + T-, CD8 + Т-і В-клітини найбільше локалізувалися в легенях і пов'язаних з ними лімфатичних вузлах, а також підтримувалися як популяції клітин пам'яті.

Т- і В-клітини пам'яті, які беруть участь у захисті від вторинних вірусних інфекцій, також спостерігалися в основному в легенях.

При цьому лімфатичні вузли кишківника у деяких донорів виступали важливими ділянками для SARS-CoV-2-специфічних Т-і В-клітин пам'яті (особливо TRM і BRM). Це можна пояснити тим, що кишківник в деяких випадках виступає основним місцем для реплікації вірусу.

Окрім цього, в лімфатичних вузлах легенів навіть літніх людей виявили SARS-CoV-2-специфічні зародкові центри B-клітин і TFH-клітин. Це означає, що імунна відповідь зберігається навіть через кілька місяців після одужання, а специфічна до SARS-CoV-2 імунна пам'ять локалізується в певних тканинах.

З огляду на висновки свого дослідження, вчені припустили, що для покращення захисту від вірусу вакцини повинні бути націлені на імунні клітини пам'яті в легенях і пов'язаних з ними лімфатичних вузлах.