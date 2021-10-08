Яка частина організму найдовше зберігає "пам'ять" про COVID-19

Вчені з'ясували, де саме організм локалізує "пам'ять" про перенесену коронавірусну інфекцію. Це необхідно для того, аби забезпечити довгостроковий захист від повторного зараження.

Відомо, що після перенесеного коронавірусу або вакцинації проти хвороби антитіла виявляються в периферичній крові щонайменше 6 місяців після хвороби. Але здатність організму швидко розпізнавати антиген, тобто імунологічна пам'ять, підтримується гетерогенними підмножинами вірусоспецифічних Т-і В-лімфоцитів, які розміщені в лімфоїдних тканинах і органах, уражених інфекцією.

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Вчені з Колумбійського університету в Нью-Йорку й Інституту імунології Ла-Хойя в Каліфорнії (США) розкрили складність і функціональну різноманітність Т- і В-клітин пам'яті, специфічних до SARS-CoV-2 в лімфоїдних тканинах і тканинах слизової оболонки порожнистих органів.

Як проводилось дослідження

Науковці провели дослідження на органах, які взяли у 4 людей у віці 10 – 74 років. Ці пацієнти перехворіли на коронавірус за 2 – 6 місяців до цього і згодом померли з причин, не пов'язаних з інфекцією. Для контрольної вибірки дослідники взяли органи донорів, які померли раніше листопада 2019 року й не стикалися з коронавірусом.

Всі донори, які перенесли коронавірус, мали сироваткові IgG до N- і S-білків, а також RBD вірусу разом з нейтралізуючими антитілами, в той час, як в сироватці крові донорів органів до пандемії були відсутні антитіла до нього. Використовуючи цю когорту, ми досліджували SARS-CoV-2-специфічні Т-і В-клітинні відповіді в крові, кістковому мозку, селезінці, легенях,

– розповіли вчені.

Найбільше про коронавірус пам'ятають легені: висновки науковців

SARS-CoV-2-специфічні CD4 + T-, CD8 + Т-і В-клітини найбільше локалізувалися в легенях і пов'язаних з ними лімфатичних вузлах, а також підтримувалися як популяції клітин пам'яті.

Т- і В-клітини пам'яті, які беруть участь у захисті від вторинних вірусних інфекцій, також спостерігалися в основному в легенях.

При цьому лімфатичні вузли кишківника у деяких донорів виступали важливими ділянками для SARS-CoV-2-специфічних Т-і В-клітин пам'яті (особливо TRM і BRM). Це можна пояснити тим, що кишківник в деяких випадках виступає основним місцем для реплікації вірусу.

Окрім цього, в лімфатичних вузлах легенів навіть літніх людей виявили SARS-CoV-2-специфічні зародкові центри B-клітин і TFH-клітин. Це означає, що імунна відповідь зберігається навіть через кілька місяців після одужання, а специфічна до SARS-CoV-2 імунна пам'ять локалізується в певних тканинах.

З огляду на висновки свого дослідження, вчені припустили, що для покращення захисту від вірусу вакцини повинні бути націлені на імунні клітини пам'яті в легенях і пов'язаних з ними лімфатичних вузлах.