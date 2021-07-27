Так, першу ін'єкцію отримали 78 052 людини, другу дозу, а відтак повний захист отримали 48 044 людини.

До теми В Україні зросла захворюваність на коронавірус

Протягом доби працювали:

  • 710 мобільних бригад,
  • 2 540 пунктів щеплення;
  • 347 центрів вакцинації.

Загальна статистика COVID-вакцинації в Україні

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 3 177 763 людини.

Загалом в країні провели 4 938 596 щеплень.

Які вакцини використовували для імунізації

  • Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
  • Coronavac – 979 997,
  • Cominarity (Pfizer-Biontech) – 1 187 794,
  • AstraZeneca – 365 5357,
  • Moderna – 156 971,
  • Janssen (Johnson & Johnson's) – 478.

вакцини в україні

Дані про вакцини проти коронавірусу / Інфографіка 24 канал