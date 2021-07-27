Яка динаміка вакцинації в Україні: актуальна статистика МОЗ
27 липня 2021 , 09:22Читать новость на русском
Джерело:МОЗ
Впродовж минулої доби в Україні вакцинували проти коронавірусу 126 096 людей. Більшість з них отримали першу дозу вакцини.
Так, першу ін'єкцію отримали 78 052 людини, другу дозу, а відтак повний захист отримали 48 044 людини.
До теми В Україні зросла захворюваність на коронавірус
Протягом доби працювали:
- 710 мобільних бригад,
- 2 540 пунктів щеплення;
- 347 центрів вакцинації.
Загальна статистика COVID-вакцинації в Україні
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 3 177 763 людини.Одну дозу – 3 177 761 людина, повністю імунізовані та отримали дві дози – 1 760 835 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).
Загалом в країні провели 4 938 596 щеплень.
Які вакцини використовували для імунізації
- Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
- Coronavac – 979 997,
- Cominarity (Pfizer-Biontech) – 1 187 794,
- AstraZeneca – 365 5357,
- Moderna – 156 971,
- Janssen (Johnson & Johnson's) – 478.
Дані про вакцини проти коронавірусу / Інфографіка 24 канал