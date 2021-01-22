На низьковуглеводній дієті люди споживають менше калорій, але на низькожировій вони втрачають більше жиру. Обидві дієти не посилюють апетит і допомагають схуднути.

Є дві конкуруючі теорії, що пояснюють ріст ожиріння серед людей. Одна з них пов'язує це явище з вживанням зайвих вуглеводів, інша – жирів, пише Nature Medicine.

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Теорії ожиріння

Відповідно до першої теорії, вживання великої кількості легкозасвоюваних вуглеводів призводить до збільшення рівня інсуліну в крові. Вважається, що це сприяє стимулюванню апетиту і відкладенню жиру в організмі.

Інша теорія стверджує, що дієта з високим вмістом жиру сприяє пасивному переїданню. Надлишок отримання енергії в цьому випадку пов'язаний з високою калорійністю жирів, їх слабким ефектом на насичення і тим, що люди отримують від неї задоволення.

Чим відрізняються дієти

Низьковуглеводна дієта з високим вмістом жирів (кетогенна) включає не крохмалисті овочі та різні тваринні продукти. Вона вимагає уникнення цукру, більшості вуглеводів, крохмалю. Низькожирова дієта зазвичай складається з цільних рослинних продуктів, включаючи овочі, фрукти, бобові, цілозерновий продукти.

Як відбувалося дослідження

У новому дослідженні брали участь 20 осіб. Вони провели чотири тижні в центрі вивчення обміну речовин Національних інститутів здоров'я США. Протягом перших двох тижнів вони отримували кетогенну дієту, два наступні тижні – низькожирову.

На кетогенній дієті вони отримували 10% енергії через вуглеводи, 75% внаслідок жирів, а на низькожировій – 10% внаслідок жирів і 75% – вуглеводів. Низьковуглеводна дієта була у два рази калорійнішою в розрахунку на один грам. Обидва раціони включали мінімум оброблених продуктів. Харчування було триразовим, між прийманням їжі можна було робити будь-яку кількість перекусів. Учасники могли їсти в будь-яких кількостях.

Яка дієта ефективніша

Дослідження показало, що на кетогенній дієті учасники отримували на 550-700 кілокалорій в день менше, ніж на низькожировій. Попри це, під час дотримування кожної з дієт не спостерігалося відмінностей в апетиті, відчутті задоволення від їжі та ситості. На обох дієтах учасники худнули, але на низькожировій дієті вони втрачали більше жиру.

Вчені підкреслюють, що це дослідження дозволяє судити лише про короткочасні корисні ефекти обох дієт. Як їхні властивості можуть позначитися на здоров'ї в довгостроковій перспективі, невідомо.