Ефективність Moderna стабільна впродовж 6 місяців

Показники ефективності препарату практично не відрізняється від попередньо заявлених виробником – у 94%.

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Наша вакцина проти COVID-19 демонструє стійку 93% ефективність впродовж 6 місяців, але ми розуміємо, що штам Дельта є серйозною загрозою, тому ми повинні бути пильними,

– зазначив гендиректор Moderna Стефан Бансель.

Показники вище, ніж у Pfizer

Тож, рівень захисту Moderna вигідно відрізняється від Pfizer.

Як відомо, у Pfizer нещодавно оголосили, що ефективність їх вакцини знижується приблизно на 6% кожні два місяці, знижуючись приблизно до 84% через 6 місяців після другого щеплення.

Втім все ще може знадобитись третя доза

Тож, у Moderna вважають, що для кращого захисту, зокрема проти штаму Дельта, може знадобитися додаткова, бустерна доза, оскільки рівень антитіл від COVID-19, ймовірно, таки знизиться.

Що таке бустерна доза? Бустерна доза – це коли людина отримала дві дози стандартного щеплення і через пів року – рік отримує ще одну додаткову – підсилюючу.

До слова, Pfizer також планує отримати дозвіл на третє щеплення, а деякі країни, такі як Ізраїль, вже почали або планують колоти третю дозу вакцини людям.

Принцип дії вакцин: Moderna і Pfizer засновані на мРНК-технології – це так звані "генетичні" вакцини, які містять "інструкції", які допомагають нашому імунітету захиститись від COVID-19. Обидві вакцини застосовують в Україні.

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