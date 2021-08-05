Яка ефективність Moderna через 6 місяців: вище ніж у Pfizer
Джерело:Bloomberg
Вакцина виробництва Moderna ефективна майже на 93% проти коронавірусу навіть через 6 місяців після вакцинації, але за умови наявності двох доз препарату. Це офіційна заява виробника.
Ефективність Moderna стабільна впродовж 6 місяців
Показники ефективності препарату практично не відрізняється від попередньо заявлених виробником – у 94%.
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Наша вакцина проти COVID-19 демонструє стійку 93% ефективність впродовж 6 місяців, але ми розуміємо, що штам Дельта є серйозною загрозою, тому ми повинні бути пильними,
– зазначив гендиректор Moderna Стефан Бансель.
Показники вище, ніж у Pfizer
Тож, рівень захисту Moderna вигідно відрізняється від Pfizer.
Як відомо, у Pfizer нещодавно оголосили, що ефективність їх вакцини знижується приблизно на 6% кожні два місяці, знижуючись приблизно до 84% через 6 місяців після другого щеплення.
Втім все ще може знадобитись третя доза
Тож, у Moderna вважають, що для кращого захисту, зокрема проти штаму Дельта, може знадобитися додаткова, бустерна доза, оскільки рівень антитіл від COVID-19, ймовірно, таки знизиться.
Що таке бустерна доза?Бустерна доза – це коли людина отримала дві дози стандартного щеплення і через пів року – рік отримує ще одну додаткову – підсилюючу.
До слова, Pfizer також планує отримати дозвіл на третє щеплення, а деякі країни, такі як Ізраїль, вже почали або планують колоти третю дозу вакцини людям.Принцип дії вакцин: Moderna і Pfizer засновані на мРНК-технології – це так звані "генетичні" вакцини, які містять "інструкції", які допомагають нашому імунітету захиститись від COVID-19.
Обидві вакцини застосовують в Україні.
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